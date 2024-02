Esta es la historia de Alasdair Gray, el visionario radical escocés detrás de la película ‘Pobres criaturas’

Un Frankenstein escocés

Pobres criaturas se publicó el mismo año que la obra de Gray Why Scots Should Rule Scotland (Por qué los escoceses deberían gobernar Escocia), un alegato antiimperialista y democrático-socialista que abogaba por un nacionalismo cívico en el que las personas fueran participantes iguales y activas en la sociedad escocesa. Era partidario sin paliativos de una Escocia independiente y un apasionado republicano, lo que quedó plasmado en su repetida orden de “trabajar como si viviera en los primeros días de una nación mejor”.

El escritor escocés Alasdair Gray, el14 de septiembre de 1999, junto a sus cuadros. Foto de Louis MONIER/Gamma-Rapho via Getty Images. | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

La película de Lanthimos y el texto de Gray son obras independientes pero relacionadas. Conviene recordar que las adaptaciones no tienen ninguna obligación de ser fieles al material original. No hay un órgano rector que dictamine ni un código de leyes que aplicar. Sin embargo, quedan huellas. Busque el cuestionamiento de la autoridad, la imaginación de un futuro alternativo y el espíritu indomable de Bella Baxter. Después, lea algo de Alasdair Gray.

