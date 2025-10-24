El próximo 30 de octubre llega a los cines colombianos Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el filme que, protagonizado por Jeremy Allen White (‘The Bear’), retrata al artista durante la grabación en 1982 de su legendario álbum Nebraska. Aquel fue uno de los periodos más creativos de la carrera del ‘Boss’, pero también uno de los más vulnerables y oscuros. Y así, precisamente, vulnerable, “frágil” y algo intimidado por la icónica figura de Springsteen fue como se sintió el propio White, al inicio del proyecto.

“Al arrancar, creo que al principio del proceso de filmación, o ya incluso desde el proceso de preproducción, estaba muy inseguro sobre cómo empezar”, confiesa White en una entrevista concedida a CulturaOcio en la que recuerda que, ya desde la preproducción de la película dirigida por Scott Cooper (Corazón rebelde, Black Mass) Springsteen estuvo muy presente en el día a día del filme.

Y pese a que su figura impone, especialmente al actor que asume el reto de darle vida en pantalla, el autor de “Born to Run”, “Streets of Philadelphia” o “The River” siempre tuvo una actitud muy positiva sirviendo incluso de apoyo decisivo en los momentos de mayores dudas y titubeos de White.

La película revela al hombre detrás de la música y revela el proceso de creación del influyente álbum 'Nebraska' de Bruce Springsteen, lanzado en 1982. | Foto: Sony Music

“Tenía en la cabeza todas estas ideas sobre cómo los fans ven a Bruce, cómo se le ve, cómo suena... todas esos conceptos y cosas externas en lugar de prestar atención a cómo era Bruce en este momento”, reconoce el actor que rememora cómo entonces una de las cosas que hizo Springsteen, y que más le ayudaron en esos momentos delicados, fue reforzarle con su “aprobación”.

“Haz tuyas mis canciones”

“Recuerdo que fui a Nashville, Tennessee, para grabar mucha de la música del álbum de Nebraska. Y él escuchó algunas de esas grabaciones, me llamó y me dijo: ‘Cantas muy bien, suenas como yo. Estás haciendo las canciones tuyas y eso es precisamente de lo que se trata’. Aquello fue muy importante para mí a la hora de encontrar la confianza necesaria para empezar”, relata White que también recuerda cómo poco a poco la presencia del artista en el set, difícil de llevar al principio para el actor que le interpretaba en la ficción, se fue convirtiendo en un apoyo muy importante.

Allí, entre toma y toma, ‘The Boss’ no hacía honor a su apodo y era respetuoso y “siempre muy alentador”. De hecho, el actor dice que aún conserva en su memoria, y a buen seguro también en su teléfono, los mensajes que, “casi todas las noches”, Springsteen le enviaba alabando algunas de las secuencias que había rodado ese día.

“Fue maravilloso tener su apoyo a lo largo del proceso”, afirma White que también señala el reto que supuso profundizar en la parte más “oscura” de un gran interprete y compositor como Springsteen para capturar esa vulnerabilidad. “Siempre lo tuve como un compositor y escritor magnifico, y siempre supe que era muy profundo”, explica White antes de reconocer que hasta este momento no era consciente de “lo oscuro que fue este periodo de su vida” y de que ‘Nebraska’ fue un disco creado por “un hombre que realmente estaba al límite”.

Bruce Springsteen se presenta durante la primera noche de la gira "The Land of Hopes and Dreams" en Co-op Live el 14 de mayo de 2025 en Mánchester, Inglaterra. | Foto: Getty Images

“Fue muy valiente que Bruce nos permitiera contar esta historia”, celebra el actor que cree que dar visibilidad a los problemas de salud mental a través de figuras tan admiradas y potentes como Springsteen puede servir para eliminar estigmas e incluso para ayudar a aquellos que también pasen por momentos oscuros, “especialmente a los jóvenes”.

“Si uno de mis héroes como Bruce Springsteen pudo hacerlo, tú también puedes”, Jeremy Allen White

“Puede ayudar a esos hombres jóvenes que vean esta película y que puedan admirar a Bruce y que, simplemente viendo lo valiente que fue al abrirse primero, luego pedir ayuda y, finalmente, al aceptarla. Espero que la gente vea esto y se sientan menos solos, y que, si necesitan pedir ayuda, o incluso buscarla de forma profesional, tengan la certeza de que está disponible y que nadie les juzgará por hacerlo”, reflexiona el ganador de dos premios Emmy y tres Globos de Oro. “Si uno de mis héroes como Bruce Springsteen pudo hacerlo, tú también puedes”, sentencia.