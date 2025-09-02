Suscribirse

Cine

‘Frankenstein’: elenco y todo lo que debe saber de la nueva película de Guillermo del Toro

La cinta será estrenada a través de plataformas de ‘streaming’.

Redacción Cultura
2 de septiembre de 2025, 5:08 p. m.
Jacob Elordi, protagonista de ''Frankenstein'', en el Festival de Venecia
Jacob Elordi, protagonista de 'Frankenstein', en el Festival de Venecia. | Foto: NurPhoto via AFP

Tras el paso por la alfombra roja veneciana de directores como Yorgos Lanthimos y Noah Baumbach, el pasado sábado le llegó el turno a otro habitual de Hollywood, el mexicano Guillermo del Toro, que trajo a la Mostra una adaptación de Frankenstein.

En esta 82.ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

El mexicano Guillermo del Toro presenta en Venecia una cara adaptación del relato de Mary Shelley publicado en 1818 sobre Victor Frankenstein, un egocéntrico científico que da vida a una criatura que lo llevará a la ruina.

Contexto: ‘Scream VII’: cambios drásticos, personajes nuevos, fecha de estreno y más sobre la secuela de Ghostface

“Buscando la vida, creé la muerte”, afirma en un momento Frankenstein (Oscar Isaac) creador de una criatura que, en muchos aspectos, despierta ternura.

FRANKENSTEIN Tráiler Español Latino (2025) Guillermo del Toro

Con una cuidada estética gótica, Del Toro trae a la pantalla una historia que habla de violencia, autoconocimiento e identidad a través de un personaje cautivador interpretado por Jacob Elordi (actor de Priscilla).

Para el cineasta, se trata de “una historia emotiva, tan personal como todo lo demás” que haya hecho, había dicho en mayo en el Festival de Cannes.

Elenco de la cinta ‘Frankenstein’

La cinta contará con Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Ralph Ineson y Fenix Kammerer, además de la participación de David Bradley, Charles Dance y Sofia Galasso.

¿Dónde y cuándo se estrena?

Su estreno en Netflix será el 7 de noviembre, permitiendo que todo el público disfrute de la aclamada cinta.

El 30 de agosto, en rueda de prensa, Del Toro, ganador del Óscar y del León de Oro por La forma del agua, admitió que, para él, Frankenstein “fue una religión desde que era niño”.

“Me criaron [inculcándome la religión] católica, pero] nunca entendí del todo a los santos. Y luego, cuando vi a Boris Karloff [el actor que interpreta al monstruo de Frankenstein en la película de James Whale de 1931] en la pantalla, entendí cómo se veía un santo o un mesías. Así que he estado siguiendo a la criatura desde que era niño”, dijo.

La película, distribuida por Netflix, “intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos a seguir siendo imperfectos. Y el derecho que tenemos a entendernos unos a otros en las circunstancias más opresivas”, explicó el mexicano.

Pero, al ser preguntado sobre si la inteligencia artificial podría constituir un monstruo de Frankenstein actual, el mexicano se mostró tajante: “A mí, la inteligencia artificial no me da miedo. Me da miedo la estupidez natural, que es mucho más abundante”.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

2. Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

3. Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

4. Luis Díaz es noticia con Bayern Múnich: está en la cima de lista tras llegar a la Bundesliga

5. Se dio charla entre directivos de Nacional y Edwin Cardona: todo por lo que pasó en Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

estrenos de cineGuillermo del ToroCine

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.