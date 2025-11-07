Suscribirse

Cine

¿A qué hora se estrena Frankenstein de Del Toro en Netflix Colombia?

La película es protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 5:02 p. m.
(L to R) Mia Goth, Guillermo del Toro, Oscar Isaac and Jacob Elordi attend the Headline Gala screening of Netflix's "Frankenstein" during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 13th, 2025 in London, England. (Photo by StillMoving.Net for Netflix)
La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

La genialidad de Guillermo del Toro vuelve a cautivar al mundo con su nueva película Frankenstein﻿, una adaptación reinventada del clásico de Mary Shelley que cumple 207 años.

El mexicano ganador de tres premios Óscar plasmó su propia visión en esta obra que ya promete ser una de las favoritas para los Premios de la Academia 2026. En primicia para Colombia, el director mexicano y los protagonistas de la película Jacob Elordi, Mia Goth y Óscar Isaac conversaron con SEMANA, compartiendo detalles sobre esta obra que va más allá del horror tradicional.

Contexto: En primicia: Guillermo del Toro conversó con SEMANA sobre su más reciente película Frankenstein, “no todo está en manos del cineasta”

Del Toro explicó que el reto fue construir “un mundo en el que la gente pueda sumergirse y diseñar algo que, si lo haces bien o eres el público adecuado, entras y dices: ‘Oh, ese es un mundo en el que alguien pensó, me esforcé en él, quiero ver más, ver y escuchar’”.

Enfatizó también que el corazón de la historia son las emociones simples pero universales, como la emoción, vulnerabilidad, dolor y anhelos equivocados, volviéndose casi una ópera. Esta no es una película de terror tradicional ni un viejo clásico intocable, sino un concepto “nuevo” que “está pasando frente a ti”, con una obra vibrante y visceral que conecta con los tiempos actuales, especialmente en medio de sociedades que enfrentan violencia, discriminación y odio.

FRANKENSTEIN. Prosthetic Makeup Effects Dept. Head Mike Hill creating The Creature for Frankenstein. Cr. John P. Johnson/Netflix © 2025.
Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix Tl 7 de noviembre. | Foto: John P. Johnson/Netflix
Contexto: Guillermo del Toro revela en primicia en SEMANA detalles sobre Frankenstein: “No es un clásico de 200 años”

El personaje de la criatura, interpretado por el australiano Jacob Elordi, muestra una humanidad profunda detrás del monstruo. Al respecto, el actor australiano señaló que “ambos personajes, Víctor y Frankenstein, son devastadoramente humanos. No hay persona que pueda ver esta película y no identificarse con ambos”. Para Elordi, la dualidad que representan es un espejo donde cada espectador puede verse. Además, destaca el mensaje final de esperanza: “Estoy muy agradecido de que haya este giro que es la esperanza. Eso realmente me hace sentir mejor al despertar en la mañana”.

Guillermo del Toro attends the Headline Gala screening of Netflix's "Frankenstein" during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 13th, 2025 in London, England. (Photo by StillMoving.Net for Netflix)
La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

Óscar Isaac, que interpreta a Víctor Frankenstein, también expresó su identificación con el camino personal de los personajes, marcado por una búsqueda única que muchas veces termina en nada y produce una ceguera emocional. Para Isaac, en su carrera ha sentido ser un “outsider”, como su personaje Frankenstein, lo que le ha dado la capacidad de ver la vida desde otra perspectiva, casi un mundo de fantasía.

(L to R) Mia Goth, Guillermo del Toro, Oscar Isaac and Jacob Elordi attend the Headline Gala screening of Netflix's "Frankenstein" during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 13th, 2025 in London, England. (Photo by StillMoving.Net for Netflix)
La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix
Contexto: Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth revelaron en SEMANA detalles sobre sus personajes en Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro

Desde la perspectiva femenina, Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth, afirmó que la película refleja que en ausencia de amor hay miseria total: “Vives en un infierno, y desafortunadamente eso es lo que representa la criatura. Ella está congelada”.

La música, otro elemento fundamental según Guillermo del Toro, utiliza instrumentos como el violín para enfatizar momentos clave, como “la primera mirada al hijo, que es un momento de esperanza, el único momento feliz, y el momento final donde solo hay aceptación”.

Cerca de 1.200 prendas fueron diseñadas para la película. Para Víctor Frankenstein y la criatura fueron creados 79 trajes.
Cerca de 1.200 prendas fueron diseñadas para la película. Para Víctor Frankenstein y la criatura fueron creados 79 trajes. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

Hora de estreno

El estreno de Frankenstein﻿ en Netflix Colombia se dio el 7 de noviembre de 2025 a las 3:00 a.m., según confirmó la plataforma de streaming. Esta hora corresponde al lanzamiento simultáneo que se hace en varios países de Latinoamérica, ajustado a su huso horario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo de fin de semana del 7 al 9 de noviembre: predicciones para los 12 signos

2. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

3. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

4. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

5. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Guillermo del ToroNetflixLanzamiento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.