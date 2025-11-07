¿A qué hora se estrena Frankenstein de Del Toro en Netflix Colombia?

La genialidad de Guillermo del Toro vuelve a cautivar al mundo con su nueva película Frankenstein﻿, una adaptación reinventada del clásico de Mary Shelley que cumple 207 años.

El mexicano ganador de tres premios Óscar plasmó su propia visión en esta obra que ya promete ser una de las favoritas para los Premios de la Academia 2026. En primicia para Colombia, el director mexicano y los protagonistas de la película Jacob Elordi, Mia Goth y Óscar Isaac conversaron con SEMANA, compartiendo detalles sobre esta obra que va más allá del horror tradicional.

Del Toro explicó que el reto fue construir “un mundo en el que la gente pueda sumergirse y diseñar algo que, si lo haces bien o eres el público adecuado, entras y dices: ‘Oh, ese es un mundo en el que alguien pensó, me esforcé en él, quiero ver más, ver y escuchar’”.

Enfatizó también que el corazón de la historia son las emociones simples pero universales, como la emoción, vulnerabilidad, dolor y anhelos equivocados, volviéndose casi una ópera. Esta no es una película de terror tradicional ni un viejo clásico intocable, sino un concepto “nuevo” que “está pasando frente a ti”, con una obra vibrante y visceral que conecta con los tiempos actuales, especialmente en medio de sociedades que enfrentan violencia, discriminación y odio.

Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix Tl 7 de noviembre. | Foto: John P. Johnson/Netflix

El personaje de la criatura, interpretado por el australiano Jacob Elordi, muestra una humanidad profunda detrás del monstruo. Al respecto, el actor australiano señaló que “ambos personajes, Víctor y Frankenstein, son devastadoramente humanos. No hay persona que pueda ver esta película y no identificarse con ambos”. Para Elordi, la dualidad que representan es un espejo donde cada espectador puede verse. Además, destaca el mensaje final de esperanza: “Estoy muy agradecido de que haya este giro que es la esperanza. Eso realmente me hace sentir mejor al despertar en la mañana”.

Óscar Isaac, que interpreta a Víctor Frankenstein, también expresó su identificación con el camino personal de los personajes, marcado por una búsqueda única que muchas veces termina en nada y produce una ceguera emocional. Para Isaac, en su carrera ha sentido ser un “outsider”, como su personaje Frankenstein, lo que le ha dado la capacidad de ver la vida desde otra perspectiva, casi un mundo de fantasía.

Desde la perspectiva femenina, Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth, afirmó que la película refleja que en ausencia de amor hay miseria total: “Vives en un infierno, y desafortunadamente eso es lo que representa la criatura. Ella está congelada”.

La música, otro elemento fundamental según Guillermo del Toro, utiliza instrumentos como el violín para enfatizar momentos clave, como “la primera mirada al hijo, que es un momento de esperanza, el único momento feliz, y el momento final donde solo hay aceptación”.

Cerca de 1.200 prendas fueron diseñadas para la película. Para Víctor Frankenstein y la criatura fueron creados 79 trajes. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

