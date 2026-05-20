La familia de Pablo Escobar perdió su “casa museo”. Un juez decretó la extinción de dominio

Fueron varias las discusiones por una casa que seguramente estaba en el listado de bienes olvidados por el extinto capo Pablo Escobar, una propiedad que resultaría irrisoria para el cúmulo de haciendas y edificios suntuosos que amasó el cabecilla del cartel de Medellín. Esa vivienda se convirtió en un improvisado museo con objetos del capo.

El lujoso museo de Pablo Escobar en poder del Osito, hermano del excapo, fue ocupado por la Fiscalía en Medellín. Está avaluado en 12.000 millones de pesos

La llamada “casa museo” de Pablo Escobar se incluyó en el inventario de bienes que pasarían, tres décadas después del operativo que dio de baja al capo, a un proceso de extinción de dominio, lo que finalmente ocurrió.

El expediente reveló algunas movidas de familiares de Pablo Escobar por quedarse con el inmueble a través de escrituras y supuestas ventas a terceros que, en criterio de la justicia, no lograron acreditar los recursos para adquirirlo.

“De acuerdo con la información aportada por el declarante Máximo Tecra Rossi, las hermanas de Pablo Escobar no hicieron uso del bien; en tanto que aquel fue ocupado por Roberto de Jesús Escobar Gaviria, quien le enviaba dinero a Gloria Restrepo ‘con el propósito de mantenerla de su lado’, a fin de asumir el control de la propiedad”, señala la decisión.

En el sitio estaba uno de las motos acuáticas más queridas por Escobar Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La investigación de la Fiscalía logró determinar que el inmueble pasó por varias ventas e hipotecas que incluso llegaron a 1.000 millones de pesos a favor de una persona. En los detalles de la negociación se concluyó que esta no tendría la capacidad económica para soportar semejante venta.

“Posteriormente, Gloria Restrepo de Velásquez constituyó una hipoteca sobre el inmueble a favor de Luis Ernesto Medina Ortiz por valor de $240.000.000, mediante escritura pública número 1500 de la Notaría 10 de Medellín; y, en la misma fecha, con escritura número 1501, se protocolizó la venta del bien a favor de la actual propietaria Gilma Aidée Urdinola Ospina por un valor de $1.100.000.000, asumiendo el gravamen que pesaba sobre la vivienda”, señaló la decisión.

En criterio del juzgado de extinción de dominio, la Fiscalía logró demostrar cómo el hermano de Pablo Escobar Gaviria adelantó diferentes actuaciones para mantener el control del inmueble, incluso registrando a nombre de otras personas para tratar de desviar la atención de las autoridades y continuar con la propiedad.

La libreta de Pablo Escobar. SEMANA la conoció. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2,3:SEMANA.

“Incluso registrándolo a nombre de Gilma Aidée Urdinola, compañera sentimental de su hijastro alias ‘Peter’ y progenitora de Juanita Correa Urdinola, trabajadora del museo que funciona en esa vivienda (Roberto Escobar se dedica a exhibir objetos personales de Pablo Escobar en el inmueble del que se requiere la extinción) desde agosto de 2018”, dijo el despacho.

Con la decisión que decretó la extinción de dominio del llamado museo de Pablo Escobar, también se ordenó que el inmueble fuera registrado a nombre de la nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.