Treinta y tres años después del operativo que ubicó y abatió en un tejado de Medellín al jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, se siguen conociendo varios detalles sobre el actuar del Bloque de Búsqueda que se conformó especialmente para dar con el temido narcotraficante que le había declarado la guerra al Estado.

Hugo Aguilar mencionó el papel de Carlos Castaño y alias Don Berna en el bloque de búsqueda conformado para capturar a Pablo Escobar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MBjN6XArMe — Revista Semana (@RevistaSemana) May 15, 2026

Recientemente, el coronel en retiro, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, respondió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) varias dudas que existen tres décadas después sobre la financiación del Bloque y las personas que se fueron vinculando poco a poco para lograr el objetivo.

El oficial de la Policía, que quedó inmortalizado en una fotografía sonriendo mientras sostenía el cuerpo del capo del narcotráfico, señaló que existen muchas versiones falaces sobre el mencionado operativo.

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No es la primera vez que Aguilar se refiere ante dicha jurisdicción por la muerte de Pablo Escobar, pero sí es la primera vez en la que entrega tantos detalles.

Frente a la pregunta de la magistrada Catalina Ruiz Gómez sobre la financiación del Cartel de Cali —enemigos declarados de Pablo Escobar—, el coronel Hugo Aguilar fue tajante.

“Su Señoría, eso es absolutamente falso. Nosotros nunca tuvimos contacto con los miembros del cartel de Cali“, manifestó.

Hugo Aguilar respondió pregunta clave sobre el apoyo al bloque de búsqueda que estuvo detrás de Pablo Escobar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/F2v8A59vJC — Revista Semana (@RevistaSemana) May 15, 2026

Sin embargo, sí aseguró que tenían dudas sobre la presencia de informantes e infiltrados.

“Sí venían informantes que presumíamos que venían de parte del cartel de Cali porque tenían una guerra de antes de la persecución del Estado contra Pablo Escobar entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín”, enfatizó.

Recordó que una persona sí fue capturada por presuntamente recolectar información de inteligencia.

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“Nosotros capturamos a un señor, que si no me equivoco el nombre era Carlos, a quien le comisamos algunos elementos, libretas, y obtuvimos información de que este tipo andaba triangulando y escaneando a Pablo Escobar en jurisdicción de Medellín”, añadió.

¿Participó Carlos Castaño?

En otro de los apartes de su declaración, que se extendió por cerca de cuatro horas, el coronel en retiro entregó detalles de la participación de exjefes paramilitares para ubicar a Escobar.

“Yo tenía al mando 40 hombres y dos señores mayores que eran compañeros también de curso, igualmente la sala de intersección y los contactos permanentes con los agentes de la DEA y el agente delegado para Colombia y para las operaciones contra Pablo Escobar, Daniel Flores, que era de la CIA”, aseveró.

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En medio de las operaciones, que se alargaron por varios meses, se notó la presencia de personas extrañas.

“Los únicos contactos, cumpliendo nuestro deber constitucional y bajo el mando de la institución de la Policía Nacional y quienes componían el Bloque de Búsqueda, recibimos a dos personas, entre ellas uno de los comandantes generales de los paramilitares y que era parte de la organización de Pablo Escobar, a Carlos Castaño y (Diego Fernando Murillo) Don Berna, que hacía parte de la organización también narcotraficantes, de la organización narcoterrorista, los Moncada y los Galeanos, y era alias Don Berna”, detalló.

Portada de la edición 605 (Diciembre 7 - 14 de 1993) de la revista SEMANA. Tras más de un año prófugo, Pablo Escobar fue abatido por el bloque de búsqueda en el tejado de una casa en Medellín, el 2 de diciembre de 1993. Fue el verdadero fin de una pesadilla. Foto: Semana

El coronel en retiro aseveró que jamás recibieron financiación de Ecopetrol para las acciones que se adelantaban en varios departamentos para ubicar a Pablo Escobar.

“El Bloque de Búsqueda se sostenía con los recursos propios del Estado, de la Policía Nacional, el Ejército, el Departamento Administrativo de Seguridad. Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina, y los únicos recursos de apoyo que recibíamos eran de la DEA”, indicó.

“La DEA era la encargada de apoyar logísticamente y también el pago de recompensas para informantes. Se manejaban tres clases de informantes: aquel que llegaba a dar una información detrás de un recurso; el otro eran los informantes que se capturaban, miembros de la organización que se capturaban y se sometían a un interrogatorio, y aparecían unos informantes que llegaban desde Bogotá, que no cobraban absolutamente nada, eran enviados a través del Departamento Administrativo de Seguridad y que nosotros presumíamos que venían de la organización del Cartel de Cali”, añadió.