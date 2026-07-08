La Fiscalía acusará a los funcionarios implicados en los paseos de Carlos Mattos en carros del Inpec

Del escándalo con los paseos de Carlos Mattos en vehículos del Inpec, mientras pagaba su condena por hechos de corrupción en la rama judicial, aparentemente los únicos que terminarán en juicio, son los funcionarios que facilitaron su salida de la cárcel.

Ordenan libertad de Carlos Mattos, el empresario que goza de detención domiciliaria

Mattos firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para obtener una rebaja de la pena y evitarse pasar más años privado de la libertad por cuenta de los escándalos de corrupción en los que ha resultado involucrado, como los sobornos a jueces y funcionarios de la rama judicial.

Este miércoles, la Fiscalía formalizará la acusación en contra de los funcionarios que resultaron implicados en los paseos que el corrupto empresario tuvo en vehículos del Inpec, cuando se supone que debía estar en la cárcel en La Picota del sur de Bogotá.

Carlos Mattos, en una visita de la Contraloría a La Picota y durante su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

La historia de la justicia azotando a los más débiles ahora se repite en este escándalo; mientras Carlos Mattos, el responsable de sobornar funcionarios y de protagonizar un escándalo de corrupción en la rama judicial, goza de libertad, los funcionarios que se dejaron corromper se encuentran en juicio.

Los elementos de prueba, de acuerdo con la Fiscalía, permitieron establecer la aparente responsabilidad que tendrían estos funcionarios en los hechos corruptos que derivaron en la salida de Carlos Mattos de la cárcel y en los vehículos del Inpec.

Los funcionarios fueron objeto de imputación de cargos y durante esa diligencia, el ente acusador presentó la evidencia que los dejaba como presuntos responsables de ese escándalo, los mismos hechos que quedaron en video y cuando Carlos Mattos se paseaba por el norte de Bogotá en vehículos oficiales.

Ordenan traslado de Carlos Mattos a la cárcel de Combita en Boyacá Foto: Inpec

Curiosamente, y para desgracia de los funcionarios, el principal testigo en su contra es justamente el protagonista del escándalo, el empresario corrupto Carlos Mattos; el mismo que terminó metiéndolos en semejante lío judicial ahora le ayudará a la Fiscalía a lograr una condena en su contra.