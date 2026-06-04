Carlos Mattos justificó sus salidas de la cárcel La Picota: “Por razones humanitarias tuve que parar en la oficina”

Han pasado cuatro años desde que el empresario Carlos Mattos fue grabado entrando, como si nada, a una oficina ubicada en el norte de Bogotá. Esto pese a que para ese momento cumplía una condena por el denominado caso Hyundai.

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Este jueves 4 de junio, la Fiscalía General le imputó los delitos de prevaricato por omisión y peculado por uso. La diligencia judicial se convocó después de que se negara la propuesta de justicia restaurativa presentada por el defensa del empresario.

En la diligencia, la fiscal manifestó que en 18 oportunidades, Mattos utilizó de manera indebida los permisos que se le habían otorgado para asistir a citas médicas en Bogotá.

Carlos Mattos no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General por sus salidas de la cárcel La Picota. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IHKBU4q3Sp — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

En la imputación se aseveró que el empresario “determinó” a los funcionarios del Inpec que lo custodiaban en el traslado a una oficina donde atendía a sus amigos, familiares y abogados. Todo esto, pese a que no contaba con ninguna autorización.

“Realizaba labores cotidianas en su oficina para luego recogerlo en horas de la tarde y trasladarlo al centro penitenciario”, señaló la delegada del ente investigador.

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En este sentido, agregó que los hechos fueron reiterativos. “Usted determina que le dieran un uso al vehículo exclusivo para remisiones médicas autorizadas por el Inpec. No cumplieron la orden de remisión; por el contrario, se desconocen las actividades que realizó con el vehículo”.

Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, el empresario pidió la palabra para señalar que muchos hechos de la imputación no le quedaron claros.

La Fiscalía imputó cargos al empresario Carlos Mattos por salidas irregulares de la cárcel La Picota. "Se iba a su oficina a verse con amigos, familiares y abogados". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KwgoRDoMTL — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

“No tengo claro acerca del tiempo, modo y lugar de los eventos que la Fiscalía quiere imputarme”, indicó. “En ningún momento la Fiscalía mencionó cómo, cuándo y dónde determiné o induje a los dragoneantes del Inpec que la Fiscalía mencionó (…) Supuestamente yo determiné para que se cometieran presuntos delitos. Mencionó que supuestamente yo le pedí a un funcionario del Inpec acerca de un traslado, presionándolo”.

Al mismo tiempo, cuestionó los alcances de la imputación en su contra, señalando que durante esas idas a la oficina jamás cometió un delito.

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“No es nada claro para mí que yo haya tratado de hacer cometer algunos delitos. No veo en qué momento se pudieron haber cometido esos delitos (…) Por razones humanitarias tuve que parar en la oficina que es en la vía hacia la clínica; no hubo ninguna desviación desde La Picota a la clínica. Siempre fui a todas las citas. Nunca falté. No sé por qué la fiscal dice que yo no fui; yo sí asistí. A todas las citas”, complementó Mattos, quien asistió de manera virtual.

Tras varias aclaraciones de la fiscal, el empresario manifestó que no aceptaba los cargos imputados.

El pasado 21 de abril, un juez de ejecución de penas ordenó dejar en libertad al empresario tras considerar que cumplió las tres quintas partes de la condena por el caso Hyundai.