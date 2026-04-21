Gustavo Petro justificó la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente tras la orden de libertad a Carlos Mattos

Pese a las constantes críticas que en diferentes sectores del país ha tenido la propuesta del presidente Gustavo Petro de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, el mandatario volvió a insistir en esa medida.

Lo hizo este martes, 21 de abril, justificando la necesidad de una constituyente, luego de que se conociera la libertad que concedió una jueza a Carlos Mattos, quien recibió una condena por el escándalo de la manipulación en el sistema de reparto judicial en el que fue protagonista.

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De acuerdo con el jefe de Estado, uno de los propósitos que tiene la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es que se erradiquen fenómenos de corrupción como en el caso de Mattos.

“La corrupción en el poder Judicial es similar al resto de poderes públicos. Contra la corrupción, la sociedad debe aprestarse a una Asamblea Nacional Constituyente, elegida por la misma sociedad, con el fin exclusivo de eliminar el sistema de corrupción que hay en Colombia, que se genera desde su mismo sistema político que es clientelar y de intercambio de favores”, expresó el jefe de Estado.

A Carlos Mattos se le señala de corromper a jueces, funcionarios de despachos, investigadores, guardianes y hasta ingenieros. Mientras estaba en la cárcel, logró algo que encendió las alarmas: salir en vehículos del Inpec a visitar sus oficinas; por ese hecho también fue procesado.

Frente al poder que logró concentrar Carlos Mattos, la Fiscalía expresó en su momento: “Maneja tanto poder el señor Mattos en los centros penitenciarios, que en las resoluciones médicas, cuando se disponía a sacarlo del patio manifiesta que no salía sin su celular, manifestación que quedó en constancia por parte de los mismos funcionarios y debieron cumplirle su requerimiento para trasladarlo a su cita médica”.

Pero sobre la polémica de la Asamblea Nacional Constituyente, recientemente el candidato presidencial Sergio Fajardo, presentó ante la Registraduría un comité para frenar esa iniciativa que promueve el mandatario Gustavo Petro.

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“En oposición a la polarización, al daño y al miedo que van creciendo, nosotros queremos apelar a las raíces de esta Colombia: la Constitución del 91”, afirmó Fajardo desde la Registraduría.