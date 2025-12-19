El occidente de Antioquia es una de las subregiones de este departamento y es considerada una joya en la que destaca la calidez de su clima, que cuenta con una buena oferta hotelera y gran riqueza artesanal.

Es un territorio conformado por 19 municipios y uno de ellos es Anzá, que está ubicado a tres horas de Medellín y ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados.

Se le conoce como el ‘mirador del Río Cauca’ y es un pequeño pueblo tradicional, rodeado de exuberante naturaleza en pleno bosque seco tropical, además de ser rico en aguas limpias y cristalinas que permiten tomar refrescantes baños, gracias a su agradable clima caliente.

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que este municipio es reconocido por su tradición cafetera y la explotación ganadera, que son los principales motores de la economía de sus habitantes, pero su oferta turística es amplia.

Anzá es uno de los destinos para visitar en el occidente de Antioquia. Es ideal para hacer senderismo. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En sus zonas rurales abundan los caminos de herradura que transportan al pasado y que permiten vivir experiencias mágicas y tranquilas en medio de la naturaleza. Además, de acuerdo con la mencionada fuente, es el epicentro histórico de la obra de costumbrismo mágico, llamado “Villa Maga” del artista León Octavio Osorno Aguirre.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Uno de los planes que llama la atención de muchos viajeros es la pesca deportiva y allí es posible realizar esta actividad en las diferentes quebradas que son fluentes del Río Cauca. Los amantes de esta práctica pueden encontrar sabaletas y otras especies más, según información del portal Turismo Antioquia Travel.

También es posible realizar caminatas por caminos de herradura. Se dice que este municipio tiene ocho senderos diferentes ubicados alrededor de la cabecera municipal, caminos de herraduras y rieles, considerados lugares especiales para conectar con la tradición antioqueña y con la naturaleza, mientras se aprecian diversidad de especies tanto de flora como de fauna.

Anzá tiene diversidad de atractivos turísticos para conocer. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre también está la Cascada Torito, situada a cinco kilómetros del pueblo, en la Quebrada la Quiuná. Tiene una caída de agua de casi 20 metros. Es un espacio propicio para tomar baños, pescar y realizar camping.

Su apelativo como mirador del Cauca se debe a que allí hay varios sitios en donde es posible disfrutar del bello paisaje que ofrece este afluente hídrico y conectar con la naturaleza.

Este municipio antioqueño comparte una de las reservas importantes del departamento con Caicedo y Santa fe de Antioquia. Se trata de la Reserva Las Alegrías, la cual tiene una extensión de 10.086 hectáreas boscosas que protegen más de 300 especies diferentes de animales.