Turismo

El pequeño municipio antioqueño ideal para hacer senderismo por caminos de herradura y pesca deportiva, a tres horas de Medellín

Este destino ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
19 de diciembre de 2025, 5:12 p. m.
Este es uno de los municipios del occidente de Antioquia
Este es uno de los municipios del occidente de Antioquia Foto: Getty Images

El occidente de Antioquia es una de las subregiones de este departamento y es considerada una joya en la que destaca la calidez de su clima, que cuenta con una buena oferta hotelera y gran riqueza artesanal.

Es un territorio conformado por 19 municipios y uno de ellos es Anzá, que está ubicado a tres horas de Medellín y ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados.

El tesoro oculto del suroeste antioqueño donde es posible ver 13 pueblos desde un solo lugar

Se le conoce como el ‘mirador del Río Cauca’ y es un pequeño pueblo tradicional, rodeado de exuberante naturaleza en pleno bosque seco tropical, además de ser rico en aguas limpias y cristalinas que permiten tomar refrescantes baños, gracias a su agradable clima caliente.

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que este municipio es reconocido por su tradición cafetera y la explotación ganadera, que son los principales motores de la economía de sus habitantes, pero su oferta turística es amplia.

Turismo

No es Bogotá. La ciudad colombiana elegida como destino gastronómico imperdible en 2026, según famosa revista de viajes

Turismo

El destino cerca de Santa Marta, considerado un paraíso terrenal; está rodeado de cascadas, lindos paisajes y verdes cafetales

Turismo

Turistas españolas conmovidas por la amabilidad de los colombianos durante su viaje: “Te devuelven la fe en el ser humano”

Turismo

Los dos destinos boyacenses que hacen parte del programa “pueblos que enamoran”, destacan por su belleza natural y arquitectónica

Turismo

El país que nuevamente fue elegido como Mejor Destino Culinario 2025 por los World Travel Awards, ¿ya lo conoce?

Turismo

El municipio santandereano catalogado como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; estos son sus atractivos

Turismo

Así es el pueblo con murallas de roca que es patrimonio de Colombia y está a tres horas de Cúcuta

Medellín

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que se relaciona con una célebre novela; un mágico destino de lindos paisajes y cultivos de café

Turismo

Así es el municipio antioqueño que tiene su propia casa en el aire, un destino para vivir una experiencia única

Anzá
Anzá es uno de los destinos para visitar en el occidente de Antioquia. Es ideal para hacer senderismo. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En sus zonas rurales abundan los caminos de herradura que transportan al pasado y que permiten vivir experiencias mágicas y tranquilas en medio de la naturaleza. Además, de acuerdo con la mencionada fuente, es el epicentro histórico de la obra de costumbrismo mágico, llamado “Villa Maga” del artista León Octavio Osorno Aguirre.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Uno de los planes que llama la atención de muchos viajeros es la pesca deportiva y allí es posible realizar esta actividad en las diferentes quebradas que son fluentes del Río Cauca. Los amantes de esta práctica pueden encontrar sabaletas y otras especies más, según información del portal Turismo Antioquia Travel.

Tres pueblos de Antioquia para conocer y disfrutar en esta temporada de fin año

También es posible realizar caminatas por caminos de herradura. Se dice que este municipio tiene ocho senderos diferentes ubicados alrededor de la cabecera municipal, caminos de herraduras y rieles, considerados lugares especiales para conectar con la tradición antioqueña y con la naturaleza, mientras se aprecian diversidad de especies tanto de flora como de fauna.

Anzá
Anzá tiene diversidad de atractivos turísticos para conocer. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre también está la Cascada Torito, situada a cinco kilómetros del pueblo, en la Quebrada la Quiuná. Tiene una caída de agua de casi 20 metros. Es un espacio propicio para tomar baños, pescar y realizar camping.

Su apelativo como mirador del Cauca se debe a que allí hay varios sitios en donde es posible disfrutar del bello paisaje que ofrece este afluente hídrico y conectar con la naturaleza.

Estos son los encantos de la joya geográfica del suroeste de Antioquia, un mágico destino cafetero con diversidad de miradores

Este municipio antioqueño comparte una de las reservas importantes del departamento con Caicedo y Santa fe de Antioquia. Se trata de la Reserva Las Alegrías, la cual tiene una extensión de 10.086 hectáreas boscosas que protegen más de 300 especies diferentes de animales.

Mas de Turismo

Anzá, Antioquia

El pequeño municipio antioqueño ideal para hacer senderismo por caminos de herradura y pesca deportiva, a tres horas de Medellín

Turistas en Colombia

No es Bogotá. La ciudad colombiana elegida como destino gastronómico imperdible en 2026, según famosa revista de viajes

avistamiento de aves

El destino cerca de Santa Marta, considerado un paraíso terrenal; está rodeado de cascadas, lindos paisajes y verdes cafetales

Turistas en Colombia

Turistas españolas conmovidas por la amabilidad de los colombianos durante su viaje: “Te devuelven la fe en el ser humano”

El Cocuy, Boyacá, Colombia

Los dos destinos boyacenses que hacen parte del programa “pueblos que enamoran”, destacan por su belleza natural y arquitectónica

Gastronomía peruana

El país que nuevamente fue elegido como Mejor Destino Culinario 2025 por los World Travel Awards, ¿ya lo conoce?

Zapatoca, Santander

El municipio santandereano catalogado como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; estos son sus atractivos

Playa de Belén, Norte de Santander

Así es el pueblo con murallas de roca que es patrimonio de Colombia y está a tres horas de Cúcuta

Caravana navideña de Coca-Cola

La caravana navideña de Coca-Cola llegará a Barranquilla poco antes de Navidad: confirman nueva fecha

Cabo de la Vela

Tres paradisíacos destinos que solo podrían existir en Colombia; perfectos para descansar y vivir una experiencia única

Noticias Destacadas