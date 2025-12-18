Turismo
El tesoro oculto del suroeste antioqueño donde es posible ver 13 pueblos desde un solo lugar
Este destino cuenta con varias rutas naturales que sorprenden y está a menos de tres horas de Medellín.
Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos
18 de diciembre de 2025, 4:09 p. m.
El municipio de Tarso, en Antioquia, es considerado en sí mismo un mirador turístico imperdible en el suroeste antioqueño. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Tarso en Antioquia / API
