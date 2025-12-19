Así es el puerto de montaña en Colombia que se ha convertido en un reto para ciclistas aficionados; es comparado con los Alpes

Gracias a su geografía diversa, marcada por montañas, altos exigentes y rutas rodeadas de paisajes fascinantes, Colombia se ha consolidado como un destino ideal para el turismo en bicicleta.

Sus carreteras y caminos invitan a los aficionados a desafiar sus propios límites, mientras descubren escenarios espectaculares a través de pueblos llenos de encanto. Estas travesías llaman la atención por su combinación de aventura, esfuerzo y disfrute.

Además, ofrecen la oportunidad de fortalecer no solo las capacidades físicas, sino también la conexión con el entorno de cada ciclista que se anima a vivir la experiencia sobre dos ruedas.

Uno de esos lugares que se ha convertido en un reto para ciclistas aficionados es el Alto del Sifón, un puerto de montaña ubicado en la Cordillera Central de los Andes colombianos, entre los departamentos del Tolima y Caldas.

Allí fue justamente donde se ajustó una etapa de la Vuelta a Colombia en 2024 a causa de un derrumbe que obligó a cambiar la ruta, según informó en su momento la Gobernación del Tolima.

En ese momento, se anunció que la travesía en bicicleta arrancaría desde Mariquita para finalizar en el Alto del Sifón, en el páramo del Parque de los Nevados que, según el testimonio de varios ciclistas en diferentes plataformas digitales, cuenta con una altitud de más de 4.100 metros sobre el nivel del mar y una pendiente promedio de 4,3 %.

Si la ruta se comienza en Armero, se recorren aproximadamente 89 kilómetros, mientras que si empieza en Mariquita, como se realizó en aquel momento, son unos 117 kilómetros en total.

Para muchos, hacer esta ruta significa vivir una aventura única por una carretera que parece acercarlos al cielo entre hermosos paisajes, todo esto mientras se consolida como uno de los ascensos más largos de Colombia.

Otros altos colombianos para rodar sin límites

Aparte del Alto del Sifón, el país cuenta con otras montañas emblemáticas consideradas auténticos paraísos para el ciclismo. Entre ellas se destaca el Alto del Vino, una ruta tradicional y accesible, ideal para quienes están iniciando en este deporte y desean disfrutar de un ascenso clásico en un entorno natural privilegiado.

Otra opción es el Alto de la Cuchilla, una subida que pone a prueba las capacidades de los aficionados. Desde el cruce de Guasca, el tramo es de unos 11 km de longitud, con unas pendientes que oscilan entre los 5% y 7% hasta alcanzar una cima de 3.365 metros sobre el nivel del mar, señala el portal de turismo Colombia Travel.

También está el Alto de Letras, catalogado como uno de los puertos de montaña más largos del mundo; o el Alto de las Arepas, que es un clásico del fin de semana para los bogotanos amantes de las ruedas.