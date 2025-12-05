El norte de Antioquia es una subregión que está localizada entre el Valle de Aburrá y el Nudo de Paramillo. Esta zona basa su economía en la producción lechera y la cría de cerdos.

Se dice que sus vastos terrenos son una combinación de verdes que semejan una obra de arte con paleta de colores propia y gracias a su riqueza hídrica, en esta parte del departamento se ubican varios proyectos hidroeléctricos.

Está conformada por 17 municipios y uno de ellos es Gómez Plata, que se ubica a menos de dos horas de Medellín y les ofrece a sus visitantes una temperatura de 21 grados centígrados.

Se caracteriza por tener una gran riqueza natural que se evidencia en la amplia variedad de miradores, al igual que rutas muy retadoras aptas para recorrer en bicicleta de montaña, convirtiéndose en un destino ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la aventura.

El teleférico que hay en el municipio de Gómez Plata, en Antioquia, es el más inclinado de Latinaomérica. | Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Precisamente, para los amantes de esta actividad, las opciones son diversas, pues el municipio cuenta con varias rutas, entre ellas: Gómez Plata-Carolina del Príncipe, con un recorrido de 12,16 kilómetros. Gómez Plata circuito, de 34,26 kilómetros y Gómez Plata-Quebradona-Primavera los Puentes, que tiene una distancia de 27,56 kilómetros.

Deportes acuáticos

Uno de sus valores agregados es que debido a que se encuentra cerca del Embalse Troneras, ofrece la posibilidad de disfrutar de diferentes deportes acuáticos, según el portal Turismo Antioquia Travel.

Este territorio tiene una gran riqueza hídrica, que de forma abundante surte las centrales hidroeléctricas que hay en la región. Ha sido un municipio destacado en la historia de la producción energética del país.

Uno de los encantos que más llama la atención es su teleférico, que se dice es el más inclinado de Latinoamérica. Desde el mismo, es posible observar el Salto de Guadalupe, una cascada que destaca no solo por su altura, sino por la belleza de su entorno.

Gómez Plata destaca por su oferta hídrica. | Foto: Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Un atractivo más es el cerro de Mocorongo, que proporciona una vista en 360 grados donde la naturaleza es la protagonista. Turismo Antioquia Travel indica que para llegar a su cima se debe hacer una caminata de cerca de cuatro horas con una dificultad media. A este lugar solo se puede llegar caminando o en helicóptero.

Delicioso plato

Gómez Plata es tranquilo, asegura el portal Puebliando por Antioquia. Recibe el apelativo de ‘Tierra de la cordialidad’, gracias a la calidad humana de sus pobladores, de aquí que su plato más destacado sea el “Cordial Encanto”.