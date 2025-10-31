Suscribirse

Turismo

Tres rutas en bicicleta para descubrir la belleza de Colombia sobre ruedas

Estos recorridos enamoran con su mezcla de naturaleza, cultura y aventura, ideales para vivir nuevas experiencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
31 de octubre de 2025, 8:06 p. m.
Rutas en bicicleta
Amantes de la bicicleta y los viajes explorando Colombia. | Foto: Fotograma de YouTube / Las rutas de DiegoNo

Colombia es un destino que enamora con su combinación de montañas, selvas, llanuras y costas, que crean espectaculares paisajes dignos de admirar. Por eso, si es amante de la bicicleta y también de los viajes, a continuación encontrará tres rutas sobre ruedas, perfectas para descubrir la belleza del país de una manera distinta.

Ruta 1: Cañón del Chicamocha (Santander)

Esta ruta atraviesa uno de los paisajes más impresionantes de Santander, con vistas al majestuoso Cañón del Chicamocha. Según la revista Diners, para realizar la travesía es importante tener en cuenta que tiene un alto nivel de exigencia, ya que se recorren unos 247 kilómetros en tres días.

Contexto: El municipio tolimense que lleva su nombre por la cantidad de árboles de esta especie que había en el momento de su fundación

El trayecto inicia desde Bucaramanga, a 980 metros sobre el nivel del mar y continúa por Piedecuesta para, posteriormente, subir por el cañón y pedalear unos 22 kilómetros hasta llegar al alto de Aratoca, a 1.900 metros sobre el nivel del mar.

Luego se desciende por San Gil hasta Barichara, pasando por el último tramo que dirige hacia el río Suárez, encontrándose en el camino diferentes miradores naturales que permiten contemplar el encanto de esta zona del país.

Cañón de Chicamocha
En Cepitá es posible apreciar la majestuosidad del Cañón de Chicamocha. | Foto: Getty Images

Ruta 2: Eje Cafetero

Esta región de Colombia, entre los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, ofrece carreteras que serpentean entre plantaciones de café, pueblos con arquitectura tradicional y miradores hacia el valle, perfectos para descubrir durante un viaje en bicicleta.

Esta ruta cuenta con nivel medio-alto y durante el recorrido es posible detenerse y visitar destinos como Salento, un colorido pueblo que enamora con su atmósfera tranquila, gastronomía local y cultura cafetera.

Ruta 3: Suroeste antioqueño

En esta ruta en bicicleta, las montañas trazadas por el paisaje cafetero, junto con sus ríos, su fauna y su flora, son las principales protagonistas.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, uno de los promotores de recorridos en bicicleta por los pueblos del suroeste antioqueño es Carlos Carvajal de Pedaleando Alma, un guía local que busca mostrar los encanto de los pueblos patrimonio de Colombia durante travesías únicas sobre ruedas, pasando por destinos como Jardín.

Viajando en BICICLETA por el SUROESTE - ETAPA 1 - Tarso - Pueblorrico - MTB ANTIOQUIA Bikepacking
Contexto: El pueblo de Cundinamarca que enamora con su herencia ancestral y turismo comunitario, ideal para escapadas de fin de semana

Otro municipio para conocer en bicicleta es Jericó, también conocido como “la tierra del carriel”, famoso por ser la cuna de la Santa Madre Laura.

A Urrao, conocido como la “cuna de ciclistas” porque es la tierra natal de destacados ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Luis Felipe Laverde, también se puede llegar en bicicleta cuando el plan es “puebliar” por los destinos más fascinantes de Antioquia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué hay perros azules en Chernóbil? Esta sería la razón de su brillante pelaje azulado

2. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

3. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

4. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

5. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaViajerosDestinos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.