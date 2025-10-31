El departamento del Tolima es un destino ideal para visitar, pues su amplia oferta turística lo convierte en una buena opción para los viajeros que encuentran en este territorio planes de aventura, naturaleza, gastronómicos, culturales y hasta históricos.

Esta es una región en la que se aprecian montañas y parques naturales, además de ríos y cascadas que permiten el desarrollo de diversas actividades al aire libre.

Los amantes del senderismo, el avistamiento de aves o la pesca podrán disfrutar de sus ríos y lagunas, mientras que los más aventureros tienen la posibilidad de explorar los nevados y conectar con la naturaleza.

Este departamento alberga un total de 47 municipios y uno de ellos es Fresno, al cual se dice que le pusieron su nombre debido a la cantidad de árboles de esta especie que había en el momento de su fundación.

Fresno es un municipio cafetero y uno de los planes para hacer allí es aprender sobre los procesos en torno a este grano. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

Este municipio está situado en el norte del Tolima y fue fundado el 13 de octubre de 1887. Información de la Gobernación indica que este territorio se caracteriza por ser montañoso y con una gran variedad de vegetación, rodeado de las colinas de los altos de Fresno, la cruz, el cielo y el águila.

Su actividad económica está muy relacionada con el tema agrícola y minero. Predominan los cultivos de aguacate, café, guanábana y panela. En cuanto a la minería, los recursos en esta zona tolimense se centran en cobre, plomo, plata y oro.

Así las cosas, uno de los planes para realizar en Fresno es visitar las fincas agropecuarias con el fin de aprender sobre la producción del café, aguacate o caña panelera.

Este es un buen destino para hacer avistamiento de especies, senderismo y otras actividades al aire libre, mientras se disfruta de una agradable temperatura que oscila entre los 16 y 23 grados centígrados.

Dentro de su oferta gastronómica se encuentran, entre otras delicias, el tamal tolimense, viudo de pescado, sancocho de gallina y la típica lechona tolimense.

La lechona es uno de los platos tradicionales y típicos de Fresno, en el Tolima. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el casco urbano

El parque principal es uno de los principales atractivos de este municipio tolimense. Allí, los habitantes participan y realizan actividades sociales y culturales que llaman la atención no solo de los pobladores, sino también de los visitantes.

También está la Capilla de guadua consagrada al Señor de los Milagros, la cual fue levantada por los habitantes de la zona y está dedicada a la sanación del alma y el cuerpo.