Siete piscinas para disfrutar cerca a Bogotá en un encantador pueblo de Cundinamarca que no es La Mesa ni Anolaima

Si busca un nuevo lugar para explorar, este destino es perfecto para disfrutar de un entorno natural sereno y una valiosa herencia cultural.

Redacción Turismo
19 de noviembre de 2025, 8:52 p. m.
Bituima, Cundinamarca
Piscinas para disfrutar en Bituima, Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía municipal Bituima / API

A apenas 112 kilómetros al occidente de Bogotá, en la provincia de Magdalena Centro del departamento de Cundinamarca, se encuentra Bituima, un municipio lleno de encanto y riqueza natural, con hermosos paisajes y atractivos turísticos para disfrutar unos días de descanso únicos.

Aunque este lugar no es tan conocido como otros pueblos de Cundinamarca, como La Mesa o Anolaima, se destaca por contar con una amplia oferta de piscinas repartidas en fincas y parajes rurales, ideales para quienes desean desconectarse del bullicio de la ciudad.

Según la Alcaldía Municipal, entre las siete piscinas imperdibles para visitar en Bituima se encuentran:

1. La Piscina Municipal

Ubicada en el casco urbano, con todo lo que cada visitante necesita para refrescarse en un día soleado.

2. Piscina del hotel Ocobos Real

Se puede disfrutar aún sin reserva de hospedaje, encontrando otras opciones de entretenimiento como bolirana.

3. Hostal Payaca

Este lugar es recomendado principalmente para quienes buscan un plan de descanso y relajación mientras permanecen sumergidos en el agua.

4. Finca Villa Rosita

Ubicada en la vereda Volcán, esta finca se consolida como un lugar agradable para compartir con familia y amigos, ideal para darse un buen chapuzón en un espacio de gran belleza.

5. Finca Las Palmeras

Situada también en la vereda Volcán. Allí hay una piscina de agua natural, altamente instagrameable para llevarse un bonito recuerdo.

6. Piscina Refugio Azul

Esta piscina se destaca por estar rodeada de árboles frutales que la convierten en un refugio único para visitar en la vereda Gualivá. Además, es un sitio perfecto para preparar asados en familia.

7. Hacienda La Grallaria

Igualmente ubicada en el sector de Gualivá, esta opción ofrece mucho más que una piscina: es un espacio pensado para el descanso y la conexión profunda con la naturaleza. Su propuesta se centra en la conservación ambiental y el respeto por el entorno que la rodea.

Cabe mencionar que Bituima es un destino de clima templado, con una temperatura media de 21 grados centígrados, lo que lo convierte en un lugar ideal para visitar piscinas y hacer otras actividades al aire libre como senderismo.

Por otro lado, gracias a sus paisajes montañosos, los viajeros pueden hacer observación de aves o explorar ríos cristalinos por caminos que reflejan la rica biodiversidad del departamento.

Entre sus atractivos turísticos más destacados se encuentran la Cascada de Chorreras Negras y el Embalse de Chuza, dos escenarios que sorprenden por sus imponentes paisajes y las actividades recreativas que ofrecen.

