Suscribirse

Turismo

Los destinos más buscados por los viajeros en Colombia para disfrutar los últimos festivos de 2025, ¿irá a alguno?

Una reconocida plataforma de servicios turísticos compartió las tendencias de viajes para fin de año y los recorridos más reservados por las auténticas experiencias que ofrecen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
19 de noviembre de 2025, 8:03 p. m.
Cali, Colombia
Tour de la salsa y arte urbano en Cali | Foto: Créditos: Civitatis / API

En Colombia, los viajes de fin de año se han convertido en una tradición para compartir en familia que crece con fuerza, especialmente aprovechando los puentes festivos que permiten escapadas cortas. Este comportamiento se ha consolidado como una opción habitual para desconectarse y vivir momentos inolvidables.

Por eso, a propósito de los últimos festivos de 2025, la plataforma de servicios turísticos Civitatis, reveló cuáles son esos destinos más buscados por los viajeros para disfrutar en esta temporada, así como los recorridos más reservados por las auténticas experiencias que ofrecen.

Contexto: El pueblo antioqueño donde el “paseo de olla” sigue siendo una tradición imperdible gracias a sus charcos, cascadas y quebradas

Los destinos más buscados

Para el puente festivo de velitas, que cae el 8 de diciembre, Medellín lidera la lista de preferencias de los viajeros, seguido de San Andrés y Cartagena que completan los tres primeros puestos.

Entre las opciones también se encuentran Barranquilla y Bucaramanga, destinos que cautivan a los viajeros con su amplia oferta de atractivos turísticos imperdibles, así como una cultura vibrante y deliciosa gastronomía local.

En cuanto a los destinos más buscados para el 25 de diciembre, puente festivo después de la celebración de Navidad, Cartagena ocupa el primer lugar. A este panorama se suman los destinos ya mencionados, siendo Cali otra opción ideal principalmente por su tradicional feria, que llena sus calles de color y alegría del 25 al 30 de diciembre.

Los recorridos más reservados

De acuerdo con la plataforma de tours turísticos, entre los recorridos más atractivos para los viajeros durante estos últimos puentes festivos se destacan:

  • Del 5 al 8 de diciembre

En Medellín llama la atención el tour navideño en bicicleta eléctrica. También hay quienes eligen este destino con el propósito de realizar escapadas cortas a pueblos cercanos como Jardín.

Quienes eligen San Andrés se muestran especialmente interesados en los recorridos en chiva, tren turístico o buggy, mientras que los que viajan a Barranquilla prefieren el tour privado completo, con paradas en sitios emblemáticos como la Casa del Carnaval, el Malecón, iglesias y restaurantes típicos.

San Andrés, Colombia
En San Andrés hay diversidad de playas para disfrutar de su belleza. | Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Del 24 al 28 de diciembre

Para esta época, según las búsquedas, los viajeros prefieren destinos y planes que combinen descanso, cultura y tradición. Por esta razón, Cartagena de Indias se consolida como una excelente opción para realizar tours por el centro histórico, visitar el barrio Getsemaní y el Castillo de San Felipe.

Contexto: Así es el municipio menos poblado de Risaralda, un destino destacado por sus hermosos paisajes y diversidad de fauna y flora

También hay quienes eligen La Heroica con el propósito de disfrutar un crucero con cena y excursiones a Playa Blanca, uno de los lugares más bellos de la isla Barú.

En Cali, por su parte, la mayoría de viajeros optan por planes que exalten la identidad cultural, como el tour de la salsa y arte urbano y las visitas a Cristo Rey, uno de los sitios más representativos de la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaDestinosViajeros

Noticias Destacadas

Capitanejo, Santander

El municipio santandereano para desconectarse y vivir una experiencia única; una joya rodeada de cascadas y otros encantos

Redacción Turismo
Cali, Colombia

Los destinos más buscados por los viajeros en Colombia para disfrutar los últimos festivos de 2025, ¿irá a alguno?

Redacción Turismo
Cultivo de café

El pueblo caldense entre montañas, perfecto para el senderismo, el avistamiento de aves y para degustar una rica taza de café

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.