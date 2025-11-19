Los destinos más buscados por los viajeros en Colombia para disfrutar los últimos festivos de 2025, ¿irá a alguno?

En Colombia, los viajes de fin de año se han convertido en una tradición para compartir en familia que crece con fuerza, especialmente aprovechando los puentes festivos que permiten escapadas cortas. Este comportamiento se ha consolidado como una opción habitual para desconectarse y vivir momentos inolvidables.

Por eso, a propósito de los últimos festivos de 2025, la plataforma de servicios turísticos Civitatis, reveló cuáles son esos destinos más buscados por los viajeros para disfrutar en esta temporada, así como los recorridos más reservados por las auténticas experiencias que ofrecen.

Los destinos más buscados

Para el puente festivo de velitas, que cae el 8 de diciembre, Medellín lidera la lista de preferencias de los viajeros, seguido de San Andrés y Cartagena que completan los tres primeros puestos.

Entre las opciones también se encuentran Barranquilla y Bucaramanga, destinos que cautivan a los viajeros con su amplia oferta de atractivos turísticos imperdibles, así como una cultura vibrante y deliciosa gastronomía local.

En cuanto a los destinos más buscados para el 25 de diciembre, puente festivo después de la celebración de Navidad, Cartagena ocupa el primer lugar. A este panorama se suman los destinos ya mencionados, siendo Cali otra opción ideal principalmente por su tradicional feria, que llena sus calles de color y alegría del 25 al 30 de diciembre.

Los recorridos más reservados

De acuerdo con la plataforma de tours turísticos, entre los recorridos más atractivos para los viajeros durante estos últimos puentes festivos se destacan:

Del 5 al 8 de diciembre

En Medellín llama la atención el tour navideño en bicicleta eléctrica. También hay quienes eligen este destino con el propósito de realizar escapadas cortas a pueblos cercanos como Jardín.

Quienes eligen San Andrés se muestran especialmente interesados en los recorridos en chiva, tren turístico o buggy, mientras que los que viajan a Barranquilla prefieren el tour privado completo, con paradas en sitios emblemáticos como la Casa del Carnaval, el Malecón, iglesias y restaurantes típicos.

En San Andrés hay diversidad de playas para disfrutar de su belleza. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Del 24 al 28 de diciembre

Para esta época, según las búsquedas, los viajeros prefieren destinos y planes que combinen descanso, cultura y tradición. Por esta razón, Cartagena de Indias se consolida como una excelente opción para realizar tours por el centro histórico, visitar el barrio Getsemaní y el Castillo de San Felipe.

También hay quienes eligen La Heroica con el propósito de disfrutar un crucero con cena y excursiones a Playa Blanca, uno de los lugares más bellos de la isla Barú.