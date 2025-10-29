Suscribirse

Turismo

Así es el municipio cundinamarqués ideal para el turismo astronómico, ofrece lindas vistas y está muy cerca de Bogotá

Este destino tiene diversidad de atractivos para conocer.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
29 de octubre de 2025, 8:49 p. m.
Nemocón Cundinamarca Noviembre 11 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina - Semana
Este municipio de Cundinamarca ofrece diversos atractivos para los turistas. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Cundinamarca se ha consolidado como uno de los destinos atractivos para los turistas. En su larga lista de encantos están, entre otros, la famosa Laguna de Guatavita, un sitio histórico relacionado con la leyenda de El Dorado, y el Parque Natural Chingaza, hogar de una gran biodiversidad.

Además de su riqueza natural e histórica, esta región del país se constituye en un destino perfecto para quienes buscan aventuras al aire libre, pues hay diversidad de sitios para practicar actividades como el senderismo, el ciclismo de montaña y el avistamiento de aves. A esto se suman su gastronomía autóctona y sus festividades tradicionales.

Contexto: A pocas horas de Bogotá: cinco pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar este primer festivo de noviembre

Este departamento cuenta con 116 municipios y uno de ellos es ideal para el turismo astronómico, pues recientemente fue incluido entre los 10 principales destinos de astroturismo en Colombia, lo que marca un giro en su identidad turística, pues tradicionalmente ha sido reconocido por su mina de sal.

Al interior de la mina destaca la Cámara del Pálpito donde se encuentra la halita más grande del mundo tallada en forma de corazón.
Al interior de la mina de sal de Nemocón, destaca la Cámara del Pálpito donde se encuentra la halita más grande del mundo tallada en forma de corazón. | Foto: Crédito Mina de Sal de Nemocón.

Información de la Gobernación de Cundinamarca indica que la Mina es el escenario principal para el desarrollo de estas actividades. De esta forma, los visitantes pueden participar en jornadas de avistamiento del cielo nocturno, así como de talleres de astronomía y recorridos especializados.

El desarrollo de este tipo de actividad se facilita debido a que este municipio ofrece unas condiciones geográficas y atmosféricas particulares, que favorecen la observación del cielo y sus estrellas.

Contexto: El encantador pueblo de Cundinamarca reconocido por sus termales y hermosos paisajes, ideal para el turismo de bienestar

Otros encantos

Sin embargo, tener una experiencia astronómica no es lo único que se puede hacer en este destino, que maneja una temperatura promedio de 13 grados centígrados y está a un poco más de una hora de Bogotá.

Este es un lugar perfecto para adentrarse en el misterio y la magia de la tierra, pues la mina de sal se ubica a unos 80 metros bajo tierra y los turistas tienen la posibilidad de recorrer túneles por los que se extrajeron miles de toneladas de sal.

Nemocón Cundinamarca Noviembre 11 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina - Semana
Nemocón es ideal para vivir una experiencia tranquila y diferente. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Precisamente en estos espacios se recreó la experiencia vivida por los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados en la Mina de Cobre San José, en el año 2010 en ese país.

En Nemocón también se visita el Museo de Historia de la Sabana, un espacio en el que se puede conocer sobre la formación de la sabana cundiboyacense, los minerales que la conforman y otras características de la región.

A esto se suman encantos naturales como el Desierto de Checua o también llamado de La Tatacoita, una muestra de bosque seco, en el que se aprecian formaciones arenosas que construyen cárcavas, estoraques y monolitos, un lugar que no tiene nada que envidiarle a los paisajes de otros espacios o territorios con características similares.

Otro punto a favor de los turistas es su rica gastronomía, en la que se encuentran platos típicos como la cuajada con melao, el beso de novia y el plato minero, que es una preparación tradicional que compartían los mineros luego de sus largas jornadas de trabajo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup: así les fue a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz

2. Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

3. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

4. ¿Por qué Donald Trump fue galardonado con el máximo honor en Corea del Sur durante su gira por Asia?

5. Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoNemocón

Noticias Destacadas

Maleta de viaje

¿Cuántas prendas debería empacar en un equipaje de mano para ganar espacio y evitar sobrepeso? Este es el número mágico

Redacción Turismo
Nemocón Cundinamarca Noviembre 11 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina - Semana

Así es el municipio cundinamarqués ideal para el turismo astronómico, ofrece lindas vistas y está muy cerca de Bogotá

Redacción Turismo
Nátaga, Huila

El pueblo del Huila que alberga el sitio con más cascadas del departamento, un paraíso de fuentes hídricas incomparable

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.