Feria de Manizales: estas son las fechas, artistas y escenarios en los que se realizará este tradicional evento

Todo está listo para dar inicio a una nueva versión de la tradicional Feria de Manizales, uno de los eventos culturales y artísticos más importantes del país. Este encuentro, que es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, les ofrece a propios y foráneos una variada programación en la que se incluyen desfiles de carrozas, presentaciones musicales, competencias deportivas y presentaciones de danzas folclóricas.
Para la versión de 2026, que se llevará a cabo del 3 al 11 de enero, la capital caldense ofrecerá una completa agenda con al menos 300 actividades para todos los gustos y edades.
Según el alcalde Jorge Eduardo Rojas, para esta oportunidad se espera la llegada de más de 400.000 visitantes y en esta edición, la número 69, los manizalitas celebran, además de su tradición, su talante y sus raíces, que esta capital fue reconocida por la ONU-Hábitat Latam 2025 como la Mejor Ciudad para la Vida y declarada por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía, galardones que hoy sus habitantes exhiben con orgullo.
Así las cosas, la Feria convierte a Manizales en un punto de encuentro donde convergen familias, visitantes, talentos y sueños con una programación variada que incluye artistas de renombre y muchas actividades para desarrollar.
Por ejemplo, en la Plaza de Bolívar se llevarán a cabo eventos como: el Encuentro de Melómanos que se realizará el domingo 4 de enero y contará con la participación de orquestas como Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos, en un espacio imperdible para mayores de 18 años, con entrada gratuita.
El Gran Pregón del lunes 5, estará a cargo de Sebastián Yatra, evento que tampoco tendrá costo. El martes 6 se realizará el evento Plancha Sinfónico, un espectáculo que reunirá a la Orquesta Sinfónica de Manizales y a Tormenta en una fusión única entre lo clásico y lo popular, pensada para deleitar a varias generaciones.
La programación musical continúa el miércoles 7 con una Noche Popular protagonizada por Alzate y Jhony Rivera, representantes de la música popular y para los salseros estará presentándose Charlie Aponte, Amilcar Boscán, Charlie Cardona y Pedro Brullm, en el evento la Salsa Vive. Este evento será en la Carpa Olé - Sector Glorieta San Rafael.
El jueves 8 tiene lugar el Festival de Orquestas con la participación de artistas locales como Tropicana Orquesta, J hana y La Orquesta Combo Ideal, Sonora Maracaibo, Iris La Sonora, Grupo Clásico, Monnina, Agrupación Folclórica & Tropical Cumbión y Son Bolero Big Band. Ese mismo día se realizará la Noche Urbana con Andy Rivera y Dálmata.
El viernes 9 se llevará a cabo la Noche Vallenata, que reunirá a Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro. Esto será en la Media Torta de Chipre a partir de las 2:00 p.m. y con ingreso gratuito.
De forma paralela a los conciertos y artistas se efectuarán diversidad de actividades culturales, desfiles, concursos, campeonatos deportivos de fútbol y baloncesto y el Reinado Internacional del Café, entre muchos otros eventos para no perderse; muchos de ellos con entradas libres y para toda la familia.