Feria de Manizales: estas son las fechas, artistas y escenarios en los que se realizará este tradicional evento

Todo está listo para dar inicio a una nueva versión de la tradicional Feria de Manizales, uno de los eventos culturales y artísticos más importantes del país. Este encuentro, que es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, les ofrece a propios y foráneos una variada programación en la que se incluyen desfiles de carrozas, presentaciones musicales, competencias deportivas y presentaciones de danzas folclóricas.

Para la versión de 2026, que se llevará a cabo del 3 al 11 de enero, la capital caldense ofrecerá una completa agenda con al menos 300 actividades para todos los gustos y edades.

Música, tradición y grades conciertos: así se vivirá la Feria de Manizales 2026

Según el alcalde Jorge Eduardo Rojas, para esta oportunidad se espera la llegada de más de 400.000 visitantes y en esta edición, la número 69, los manizalitas celebran, además de su tradición, su talante y sus raíces, que esta capital fue reconocida por la ONU-Hábitat Latam 2025 como la Mejor Ciudad para la Vida y declarada por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía, galardones que hoy sus habitantes exhiben con orgullo.

La Feria de Manizales ofrece varios eventos gratuitos, uno de ellos el Encuentro de Melómanos que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar. Foto: Feria de Manizales/API.

Así las cosas, la Feria convierte a Manizales en un punto de encuentro donde convergen familias, visitantes, talentos y sueños con una programación variada que incluye artistas de renombre y muchas actividades para desarrollar.

Por ejemplo, en la Plaza de Bolívar se llevarán a cabo eventos como: el Encuentro de Melómanos que se realizará el domingo 4 de enero y contará con la participación de orquestas como Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos, en un espacio imperdible para mayores de 18 años, con entrada gratuita.

Dálmata, Fruko y sus tesos y Carlos Vives entre los artistas invitados al super concierto de la Feria de Manizales en 2026

El Gran Pregón del lunes 5, estará a cargo de Sebastián Yatra, evento que tampoco tendrá costo. El martes 6 se realizará el evento Plancha Sinfónico, un espectáculo que reunirá a la Orquesta Sinfónica de Manizales y a Tormenta en una fusión única entre lo clásico y lo popular, pensada para deleitar a varias generaciones.

La programación musical continúa el miércoles 7 con una Noche Popular protagonizada por Alzate y Jhony Rivera, representantes de la música popular y para los salseros estará presentándose Charlie Aponte, Amilcar Boscán, Charlie Cardona y Pedro Brullm, en el evento la Salsa Vive. Este evento será en la Carpa Olé - Sector Glorieta San Rafael.

Sebastián Yatra es uno de los artistas invitados a la Feria de Manizales. Foto: Feria de Manizales/API.

El jueves 8 tiene lugar el Festival de Orquestas con la participación de artistas locales como Tropicana Orquesta, J hana y La Orquesta Combo Ideal, Sonora Maracaibo, Iris La Sonora, Grupo Clásico, Monnina, Agrupación Folclórica & Tropical Cumbión y Son Bolero Big Band. Ese mismo día se realizará la Noche Urbana con Andy Rivera y Dálmata.

El viernes 9 se llevará a cabo la Noche Vallenata, que reunirá a Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro. Esto será en la Media Torta de Chipre a partir de las 2:00 p.m. y con ingreso gratuito.

De forma paralela a los conciertos y artistas se efectuarán diversidad de actividades culturales, desfiles, concursos, campeonatos deportivos de fútbol y baloncesto y el Reinado Internacional del Café, entre muchos otros eventos para no perderse; muchos de ellos con entradas libres y para toda la familia.