Dálmata, Fruko y sus tesos y Carlos Vives entre los artistas invitados al super concierto de la Feria de Manizales en 2026

La Feria de Manizales celebrará su edición número 69 del 3 al 11 de enero de 2026, posicionándose nuevamente como uno de los eventos culturales, artísticos y deportivos más tradicionales de Colombia y América. El inicio oficial será el 5 de enero con el tradicional Pregón en la plaza de Bolívar, donde Sebastián Yatra prenderá el ambiente para una programación nocturna con entrada gratuita. Esta incluye destacados artistas, como Fruko y sus Tesos, Andy Rivera, Alzate, Dálmata, Jhonny Rivera, Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro.

El esperado superconcierto del 10 de enero en el estadio Palogrande reunirá a Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton, que garantizarán una experiencia única con géneros variados para todos los públicos. Además, el Reinado Internacional del Café contará con 24 candidatas de América, Europa y Asia, quienes participarán en desfiles y eventos culturales que exaltan la diversidad.

Los tradicionales desfiles, la Feria Artesanal Internacional y la agenda deportiva, que contiene fútbol femenino, BMX y billar, completan una celebración que impulsa la identidad cafetera y la economía local de Manizales, con una expectativa de más de 1.8 millones de asistentes.

Acusado de fraude

| Foto: GETTY IMAGES

Drake, el rapero estadounidense, enfrenta una demanda colectiva contra Spotify debido a las acusaciones sobre miles de millones de reproducciones falsas generadas por bots, que habrían inflado artificialmente sus cifras de escuchas. La demanda –liderada por el rapero RBX, cuyo nombre real es Eric Dwayne Collins y es primo de Snoop Dogg– asegura que Spotify ha permitido, presuntamente, esta práctica fraudulenta desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025, beneficiando económicamente a Drake.

De acuerdo con la denuncia, tal manipulación perjudicó considerablemente los ingresos de otros artistas, compositores y productores. Aunque Drake es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, con casi 81 millones de oyentes mensuales, no se le atribuye directamente mala conducta en la reclamación. Tras la demanda interpuesta en un tribunal federal de California, Spotify negó haberse beneficiado de reproducciones falsas y sostuvo que invierte en tecnología para proteger los pagos a los artistas y eliminar los streams fraudulentos.

Esperado reencuentro

| Foto: GETTY IMAGES

Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a la pantalla grande luego de que se confirmara la cuarta película de La momia. Los actores retomarán sus icónicos papeles de Rick O’Connell y Evelyn Carnahan, que protagonizaron en la saga original iniciada en 1999.

Esta nueva entrega, dirigida por el dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por su trabajo en Noche de bodas y el relanzamiento de Scream, llegará a los cines en 2026. Después de más de 15 años desde la última secuela, los actores se reencontrarán en esta historia que promete combinar acción, comedia y misterio con un toque contemporáneo, reviviendo el espíritu clásico que hizo de la saga un éxito con recaudaciones superiores a los 1.400 millones de dólares.

El regreso de Fraser, quien actualmente vive un renacimiento artístico tras ganar un Óscar, y Weisz, reconocida por su amplia trayectoria en cine y teatro, ha suscitado grandes expectativas entre los seguidores de la franquicia. Esta cuarta película marcará un nuevo capítulo para la icónica historia de aventuras en el antiguo Egipto, tras el fallido intento de reinicio protagonizado por Tom Cruise en 2017.

Crisis en Miss Universo

| Foto: Instagram @fatimaboschfdz

La organización Miss Universo vuelve a estar en crisis tras un escándalo que ha conmocionado a la edición 2025 en Bangkok. Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del certamen y coorganizador, protagonizó un grave altercado con Fátima Bosch, representante de México, a quien llamó “estúpida” y humilló públicamente durante un evento oficial.

El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó, provocando indignación no solo entre las concursantes, quienes mostraron su solidaridad con Bosch, sino también en redes sociales y medios internacionales.Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización, reaccionó con contundencia al anunciar la suspensión inmediata de Itsaragrisil y adelantó acciones legales para preservar la integridad y dignidad de las participantes.

A través de un comunicado, subrayó: “Bajo ningún motivo toleraremos faltas de respeto hacia nuestras concursantes” y reafirmó el compromiso de Miss Universo con el empoderamiento femenino. Aunque Itsaragrisil ofreció disculpas públicas y expresó su arrepentimiento, muchos consideran que el daño a la reputación del certamen y la confianza en su liderazgo es profundo. Este episodio se suma al historial de controversias que han marcado al certamen, afectando su prestigio justamente cuando busca renovar su imagen y relevancia mundial.

¿Nueva novia?

| Foto: EUROPA PRESS

El cantante barranquillero Beéle vuelve al centro de la atención pública luego de mostrar en sus redes sociales a la que sería su actual pareja.

Este posible nuevo capítulo sentimental surge pocas semanas después de la filtración de un video íntimo con la influencer Isabella Ladera, situación que causó una polémica mediática y una demanda legal en Estados Unidos. La demanda interpuesta por la venezolana asciende a más de 50.000 dólares, pues argumentó una grave vulneración de su privacidad y derechos digitales.

Por la foto compartida en sus redes sociales, la nueva pareja del cantante sería la modelo colombiana Sara Orrego, quien cuenta con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram. Su reconocimiento se ha consolidado gracias a su proyecto en redes sociales, al modelaje y, recientemente, por haber recibido un mensaje del cantante puertorriqueño Bad Bunny en una de sus fotografías.

Nombrado caballero

| Foto: GETTY IMAGES

El aclamado futbolista inglés David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor.

A sus 50 años, el deportista recibió el título honorífico de sir por sus décadas de contribución al deporte y a causas benéficas. Beckham, quien creció en Londres en una familia orgullosa de su identidad británica, expresó su emoción y humildad tras el reconocimiento: “No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriótico que soy, amo a mi país”.

Este honor, que llevaba más de una década en consideración, se retrasó por algunas controversias pasadas, pero fue finalmente ratificado por el monarca, con quien Beckham ha forjado una estrecha relación desde 2023.