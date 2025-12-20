Ferias y fiestas

Música, tradición y grades conciertos: así se vivirá la Feria de Manizales 2026

La edición 69 de esta fiesta reunirá a reconocidos artistas y contará con una amplia oferta cultural que celebra la identidad cafetera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
La Feria de Manizales, en su edición 69, no solo representa una celebración histórica, sino la síntesis de una ciudad que ha sabido conjugar tradición, innovación y hospitalidad, proyectándose como un referente internacional.
La Feria de Manizales, en su edición 69, no solo representa una celebración histórica, sino la síntesis de una ciudad que ha sabido conjugar tradición, innovación y hospitalidad, proyectándose como un referente internacional. Foto: Alcaldía de Manizales - API.

Manizales inicia 2026 reafirmando por qué es uno de los destinos culturales y turísticos más importantes de Colombia y América Latina. La Feria de Manizales, en su edición 69, no solo representa una celebración histórica, sino la síntesis de una ciudad que ha sabido conjugar tradición, innovación y hospitalidad, proyectándose como un referente internacional.

Manizales fue destacada por ONU-Hábitat Latam como la mejor ciudad de América Latina y fue seleccionada entre las diez ciudades más acogedoras del mundo, según los Traveller Review Awards de Booking.com. A esto se suma la declaratoria por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

El domingo 4 de enero, la feria abre con el XIX Encuentro de Melómanos Coleccionistas y Noche de Salsa, una jornada dedicada a los sonidos clásicos que marcaron generaciones.
El lunes 5 de enero, el tradicional Gran Pregón de la Feria llenará las calles de color y música, culminando con el concierto de Sebastián Yatra. Foto: Alcaldía de Manizales - API.

Música para todos los gustos

El domingo 4 de enero, la feria abre con el XIX Encuentro de Melómanos Coleccionistas y Noche de Salsa, una jornada dedicada a los sonidos clásicos que marcaron generaciones. En tarima estarán Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos, desde las dos de la tarde hasta las once de la noche.

Mejor Colombia

Pereira estrena alumbrado público luego de 20 años de atraso

Mejor Colombia

San Juan y San Pedro: la celebración que convirtió al Huila en símbolo cultural

Mejor Colombia

Por qué en Colombia la fiesta nunca para: esta es la historia detrás de sus carnavales

Mejor Colombia

De la colonia al siglo XXI: así han evolucionado las ferias y fiestas en Colombia

Mejor Colombia

Así se vivirá el Carnaval de Barranquilla 2026: tradición, calle y orgullo colombiano

Mejor Colombia

Tres historias de héroes anónimos que llevan la democracia a todos los rincones de Colombia

Mejor Colombia

“Cartagena ejecuta una inversión histórica”: el alcalde Dumek Turbay dice que su administración rompió con años de estancamiento institucional en La Heroica

Turismo

A menos de 2 horas de Manizales: así es el lugar donde es posible aprender el proceso de la panela y dar un paseo en cuatrimoto

Mejor Colombia

Alcalde de Manizales explica por qué la ciudad le da ejemplo al mundo y hace un llamado al Gobierno para unir fuerzas

Turismo

Así es la ‘capital del afecto’, un imperdible destino cafetero con lindas vistas del Nevado de Ruíz e ideal para escapadas rurales

El lunes 5 de enero, el tradicional Gran Pregón de la Feria llenará las calles de color y música, culminando con el concierto de Sebastián Yatra. El martes 6 de enero, la Noche Sinfónica Crossover ofrecerá una experiencia musical que mezcla lo clásico y lo contemporáneo, pensada para públicos diversos. El miércoles 7 de enero, la Noche Popular reunirá a Alzate y Jhonny Rivera, íconos de un género conectado con la identidad popular del país.

La agenda continúa el jueves 8 de enero con la Noche Urbana, protagonizada por Andy Rivera y Dálmata, y el viernes 9 de enero será la Noche Vallenata, donde el Binomio de Oro y Los Inquietos del Vallenato pondrán a vibrar a los asistentes con los sonidos del folclor vallenato. La programación musical cerrará con broche de oro con el Gran Concierto del 10 de enero, que se realizará en el emblemático Estadio Palogrande. Este espectáculo reunirá a artistas de talla nacional e internacional como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton

El miércoles 7 de enero, la Noche Popular reunirá a Alzate y Jhonny Rivera, íconos de un género conectado con la identidad popular del país.
La programación musical cerrará con broche de oro con el Gran Concierto del 10 de enero, que se realizará en el emblemático Estadio Palogrande. Este espectáculo reunirá a artistas de talla nacional e internacional como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton. Foto: Alcaldía de Manizales - API.

Cultura, deporte y tradición

La Feria de Manizales es un espacio incluyente que celebra el talento local y la diversidad cultural. Escenarios alternos darán cabida a tunas, música gospel y artistas emergentes, que promueven la creatividad regional. A esto se suman los desfiles de carros antiguos, de Bienvenida, de las Carretas del Rocío (inspirado en Andalucía), de las Naciones (con trajes típicos de los países participantes en el Reinado del Café) y el de la Macarena (dedicado a la Virgen).

El deporte también tendrá un lugar protagónico con competencias y exhibiciones de ciclismo, fútbol, billar, baloncesto, ajedrez, downhill urbano, BMX, motovelocidad, ultimate, así como deporte adaptado y habilidades paralímpicas. El Reinado Internacional del Café y la feria de cafés especiales exaltan el legado de la región, mientras que las exposiciones artesanales y culturales muestran el talento y la creatividad de sus habitantes.

La feria ofrece alternativas como visitas a los ecoparques de la ciudad, ideales para los amantes de la naturaleza. También habrá cine infantil, zonas de entretenimiento con mundos inflables, toboganes y espacios gamer. La Feria de Manizales es, en esencia, una celebración de la vida y del orgullo de una ciudad que abre sus puertas con alegría y carisma.

Mas de Mejor Colombia

En Pereira vanza la modernización del 100 % del alumbrado público.

Pereira estrena alumbrado público luego de 20 años de atraso

El Festival del Bambuco es una de las fiestas más importantes del suroccidente colombiano.

San Juan y San Pedro: la celebración que convirtió al Huila en símbolo cultural

La Feria de Cali no es un carnaval en sentido estricto, sin embargo, comparte la lógica ritual del ciclo festivo.

Por qué en Colombia la fiesta nunca para: esta es la historia detrás de sus carnavales

Durante cuatro décadas, el antropólogo e historiador cundinamarqués Marcos González Pérez ha explorado el espíritu festivo que anima las 4.500 celebraciones anuales que existen en el país y lo que estas representan para la identidad nacional.

De la colonia al siglo XXI: así han evolucionado las ferias y fiestas en Colombia

Manizales fue destacada por ONU-Hábitat Latam como la mejor ciudad de América Latina y fue seleccionada entre las diez ciudades más acogedoras del mundo, según los Traveller Review Awards de Booking.com.

Música, tradición y grades conciertos: así se vivirá la Feria de Manizales 2026

La programación de 2026 estará marcada por momentos emblemáticos como la Lectura del Bando el 17 de enero, el Fin de Semana de la Tradición y la emblemática Guacherna el 6 de febrero.

Así se vivirá el Carnaval de Barranquilla 2026: tradición, calle y orgullo colombiano

En algunos territorios, el acceso a los centros de votación se hace a través de selvas, trochas y caminos de herradura.

Tres historias de héroes anónimos que llevan la democracia a todos los rincones de Colombia

Cartagena llega a la mitad del mandato del alcalde Dumek Turbay con un balance que, según el propio mandatario, marca un punto de quiebre frente a años de estancamiento institucional, fragmentación política y deterioro de la confianza ciudadana.

“Cartagena ejecuta una inversión histórica”: el alcalde Dumek Turbay dice que su administración rompió con años de estancamiento institucional en La Heroica

Entre 2023 y 2025, los proyectos de Ecopetrol beneficiaron a más de 1,5 millones de habitantes.

Más de 200 proyectos y 1,5 millones de beneficiados: así invierte Ecopetrol en los territorios

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Soacha renace con estas obras: hospital, TransMilenio y cable aéreo transformarán al municipio

Noticias Destacadas