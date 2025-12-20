Música, tradición y grades conciertos: así se vivirá la Feria de Manizales 2026

Manizales inicia 2026 reafirmando por qué es uno de los destinos culturales y turísticos más importantes de Colombia y América Latina. La Feria de Manizales, en su edición 69, no solo representa una celebración histórica, sino la síntesis de una ciudad que ha sabido conjugar tradición, innovación y hospitalidad, proyectándose como un referente internacional.

Manizales fue destacada por ONU-Hábitat Latam como la mejor ciudad de América Latina y fue seleccionada entre las diez ciudades más acogedoras del mundo, según los Traveller Review Awards de Booking.com. A esto se suma la declaratoria por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

Música para todos los gustos

El domingo 4 de enero, la feria abre con el XIX Encuentro de Melómanos Coleccionistas y Noche de Salsa, una jornada dedicada a los sonidos clásicos que marcaron generaciones. En tarima estarán Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos, desde las dos de la tarde hasta las once de la noche.

El lunes 5 de enero, el tradicional Gran Pregón de la Feria llenará las calles de color y música, culminando con el concierto de Sebastián Yatra. El martes 6 de enero, la Noche Sinfónica Crossover ofrecerá una experiencia musical que mezcla lo clásico y lo contemporáneo, pensada para públicos diversos. El miércoles 7 de enero, la Noche Popular reunirá a Alzate y Jhonny Rivera, íconos de un género conectado con la identidad popular del país.

La agenda continúa el jueves 8 de enero con la Noche Urbana, protagonizada por Andy Rivera y Dálmata, y el viernes 9 de enero será la Noche Vallenata, donde el Binomio de Oro y Los Inquietos del Vallenato pondrán a vibrar a los asistentes con los sonidos del folclor vallenato. La programación musical cerrará con broche de oro con el Gran Concierto del 10 de enero, que se realizará en el emblemático Estadio Palogrande. Este espectáculo reunirá a artistas de talla nacional e internacional como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton

Cultura, deporte y tradición

La Feria de Manizales es un espacio incluyente que celebra el talento local y la diversidad cultural. Escenarios alternos darán cabida a tunas, música gospel y artistas emergentes, que promueven la creatividad regional. A esto se suman los desfiles de carros antiguos, de Bienvenida, de las Carretas del Rocío (inspirado en Andalucía), de las Naciones (con trajes típicos de los países participantes en el Reinado del Café) y el de la Macarena (dedicado a la Virgen).

El deporte también tendrá un lugar protagónico con competencias y exhibiciones de ciclismo, fútbol, billar, baloncesto, ajedrez, downhill urbano, BMX, motovelocidad, ultimate, así como deporte adaptado y habilidades paralímpicas. El Reinado Internacional del Café y la feria de cafés especiales exaltan el legado de la región, mientras que las exposiciones artesanales y culturales muestran el talento y la creatividad de sus habitantes.

La feria ofrece alternativas como visitas a los ecoparques de la ciudad, ideales para los amantes de la naturaleza. También habrá cine infantil, zonas de entretenimiento con mundos inflables, toboganes y espacios gamer. La Feria de Manizales es, en esencia, una celebración de la vida y del orgullo de una ciudad que abre sus puertas con alegría y carisma.