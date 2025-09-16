Durante la conversación ‘Río Sinú: el futuro del turismo´’, realizada en el foro Semana por Colombia: Montería y Córdoba, líderes regionales coincidieron en que el afluente se ha convertido en un símbolo de identidad y una oportunidad para proyectar el desarrollo de la región.

Carlos Eduardo Correa, líder de sostenibilidad y exministro de Medio Ambiente, resaltó que Montería encontró en el Sinú un eje de transformación y orgullo colectivo.

“Buscamos que el río Sinú fuera el elemento transformador, el conector de los monterianos y que nos diera orgullo y comenzamos a construir una narrativa para esto”, afirmó.

Añadió que la mayor alegría de los cordobeses es precisamente contar con este recurso: “Cuál es la alegría de los cordobeses y monterianos hoy: que existe el río Sinú”.

Carlos Eduardo Correa, líder de sostenibilidad y exministro de Medio Ambiente. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El exministro insistió en que el río abre espacio a la innovación y al emprendimiento sostenible. “En la medida que los emprendedores vean lo que tenemos, se les van a ocurrir ideas de negocio alrededor de la conservación y la sostenibilidad en el departamento”.

También destacó el valor de impulsar proyectos basados en conservación inteligente: “Me parece estratégico que se esté haciendo un trabajo de conservación sin prohibición para el tema de sostenibilidad. Debemos conocer lo que tenemos para darlo a conocer”.

Por su parte, Orlando Medina Marsiglia, director general de la CVS, advirtió sobre la urgencia de usar los recursos naturales con visión de futuro. “El reto de la humanidad es saber que los recursos naturales son finitos y que alrededor de esto se puede generar un escenario de desarrollo, pero, ¿cómo lo hacemos sostenible?”.

Orlando Medina Marsiglia, director general de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Aseguró que la educación es fundamental para lograr este equilibrio: “Un aspecto fundamental para generar equilibrio es la educación ambiental. Si no conocemos lo que tenemos dentro de nuestro territorio, ¿cómo podemos mostrarlo y difundirlo?”.

Medina también hizo un llamado a entender la complejidad de la sostenibilidad. “La sociedad necesita un desarrollo, unos ingresos económicos y la gente conserva y produce pensando en que va a tener bienestar social y somos conscientes de estas aristas: lo ambiental, lo social y lo económico, pero es fácil decirlo, lo difícil es llevarlo a la práctica”.

Joaquín Caraballo, CEO de Waste2Worth Latam. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El debate incluyó la visión empresarial de Joaquín Caraballo, CEO de Waste2Worth Latam, quien destacó el liderazgo local como motor de cambio: “Debemos reconocer la capacidad de los liderazgos locales para generar transformación. La energía circular nos permite ver modelos de negocio y encontrar oportunidades”.