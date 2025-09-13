Montería y Córdoba: poder Caribe

Sin dejar atrás su herencia ganadera, el departamento impulsa nuevas apuestas en agricultura de alto valor y turismo sostenible. En el valle del Sinú comienza a consolidarse una transformación.

Durante décadas Córdoba fue tierra de ganaderos. La práctica pecuaria no solo definió su economía, también su identidad: bastaba mirar la Feria Nacional de la Ganadería en Montería para entender que este departamento del Caribe giraba alrededor del hato. Pero esa imagen, que parecía inamovible, ha empezado a transformarse.

En el fértil valle del Sinú, donde los cordobeses repiten con orgullo que “todo florece”, la agricultura y el turismo son hoy sus nuevas cartas de desarrollo. No se trata de negar la tradición ganadera, sino de diversificar, abrirles espacio a productos agrícolas de alto valor y a experiencias turísticas que muestran otra cara del territorio. La apuesta es reinventarse para competir con otros destinos del Caribe y consolidarse como una despensa agrícola con proyección internacional.

El gobernador Erasmo Zuleta llama a este proceso “La Revolución de Córdoba”. Un cambio que no se libra con discursos, sino con hectáreas cultivadas, vías terciarias intervenidas y proyectos productivos que buscan transformar la vida de miles de familias rurales. “Tan solo en 2024 generamos 20.000 nuevos empleos en el sector agropecuario y beneficiamos a más de 600 familias en proyectos piscícolas, avícolas y apícolas”, destacó el gobernador.









Entre los hitos recientes están la siembra de 80 hectáreas de palma de aceite en San Bernardo del Viento y Lorica, el acompañamiento a 39 organizaciones rurales y la construcción de una planta de secado y pulverización de especias en Ciénaga de Oro, que beneficiará a 150 productores. “El reto principal es pasar de cultivos tradicionales poco rentables a alternativas con mayor proyección como plátano, cacao, mango o limón Tahití”, explicó Zuleta.

La Gobernación también impulsa planes de resiliencia climática, distritos de riego y créditos con tasa compensada a través del Banco Agrario. Un caso emblemático es el predio de 500 hectáreas en Pueblo Nuevo, entregado como parte de los procesos de reparación de víctimas, en donde hoy más de 1.000 familias cultivan arroz, ñame y yuca.





La capital no se queda atrás. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, compara las intervenciones de vías terciarias con un mapa que conecta territorios históricamente aislados: “Hemos trabajado 964 kilómetros de vías rurales, lo que equivale a la distancia entre Montería y Popayán. Esa conectividad permite que los campesinos saquen su producción y que el Estado llegue a lugares donde antes no estaba”, señaló.

La innovación tecnológica también pisa fuerte en los campos de Montería. Drones con cámaras multiespectrales ya monitorean cultivos de maíz y yuca para optimizar la fertilización y reducir costos. “Por primera vez en Montería se usan drones para agricultura de precisión, una apuesta que cambiará la productividad de nuestros pequeños productores”, subrayó Kerguelén.

Pero la reinvención no es solo agrícola. Montería también quiere consolidarse como destino turístico. Navegar por el río Sinú, observar aves en la ciénaga de Betancí, aprender recetas tradicionales en talleres de cocina o recorrer fincas ganaderas convertidas en escenarios turísticos hacen parte de la oferta.





Córdoba forma parte del Corredor Turístico Golfo de Morrosquillo y Sabana, una de las diez rutas definidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Estamos invirtiendo más de 7.000 millones de pesos en proyectos de competitividad turística e infraestructura, desde el levantamiento de inventarios turísticos y el ordenamiento de playas hasta la construcción de embarcaderos flotantes en Ayapel y Lorica”, señalaron desde Fontur.

El turismo de convenciones y reuniones también se consolida. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco Nacional, aseguró que Montería ha demostrado que puede ser sede de eventos internacionales como el Encuentro Empresarial Andino o el Panamericano Femenino de Softbol. “Pronto abrirán dos hoteles de cadenas internacionales, Holiday Inn e IBIS, cada uno con 122 habitaciones. Eso fortalecerá la oferta de hospedaje formal y de calidad”, aseguró Duarte. Hoy, Córdoba tiene 286 hoteles registrados, con cerca de 9.000 camas, pero el reto sigue siendo ampliar la infraestructura en municipios costeros y rurales.





El sector privado también apuesta por esta reinvención. Desde la Cámara de Comercio de Montería explicaron que “en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento más acelerado en la formalización de empresas del sector turismo frente al agro”. Los números así lo ratifican: 403 unidades formales en turismo –entre restaurantes, glampings y operadores de experiencias– frente a 114 registros en agro, donde la ganadería sigue siendo predominante, pero empiezan a ganar espacio productos como frutas tropicales, café y acuicultura. “La señal clara es que turismo y agro empiezan a integrarse: cacao, frutas y pescado ya se ven como productos turísticos además de agroindustriales”, puntualizaron desde la Cámara.

La entidad también ha acompañado a empresas cordobesas en ferias como AgroExpo en Bogotá y Futurexpo en Montería, donde ProColombia acercó a los emprendedores a herramientas de internacionalización. Y el próximo año el departamento será el destino nacional invitado en la vitrina turística de Anato.





Un ejemplo de todo este cambio es Integrasinú, una asociación del Alto Sinú que produce chocolate y derivados de cacao fino de aroma. Gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio hoy exporta a Europa y en 2025 participará en la Macrorrueda de Negocios de Osaka, Japón. “Beneficiamos a más de 500 familias campesinas, un 25 por ciento de ellas lideradas por mujeres. Nuestro cacao cultivado bajo sistemas agroforestales ya se reconoce como premium con notas frutales y florales”, aseguraron desde la asociación.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, advirtió que “en 2024 las exportaciones no mineras crecieron 10,3 por ciento y entre enero y mayo de 2025 aumentaron 82,6 por ciento. Pasamos de 20 empresas exportadoras en 2024 a 14 más solo en los primeros cinco meses de este año”. El dinamismo provino de bovinos y lácteos, pero también de frutas frescas y procesadas, manufacturas de cuero y bebidas. El reto, advirtió Caballero, es diversificar la canasta y robustecer los estándares sanitarios para aprovechar mercados en China, Rusia, Argelia y la Unión Europea.





La transición no significa abandonar la ganadería. Córdoba, epicentro histórico de esta actividad, empieza a explorar nuevas rutas. Leonardo Fabio de las Salas, coordinador regional de Fedegán, aseguró que “el departamento lidera programas de mejoramiento genético y productividad, pero también avanza hacia la diversificación con iniciativas como el clúster de turismo ganadero”.

Algunas fincas ya ofrecen experiencias turísticas donde los visitantes recorren establos, participan en ordeños o conocen razas criollas como el romosinuano. Incluso, en Montería abrió el primer Museo de la Ganadería, ubicado en el Pueblito Cordobés.





Pero la apuesta también es tecnológica. Manuel Gómez Vivas, director de Ganadería Sostenible de Fedegán, explicó el alcance del proyecto SATREPS, apoyado por la cooperación japonesa. “Usamos inteligencia artificial, sensores remotos y el estudio del microbioma ruminal para que los ganaderos tomen decisiones basadas en datos. El objetivo es mejorar productividad y competitividad sin ampliar la frontera agrícola”.

La investigación también cumple un rol central. En el Centro de Investigación Turipaná de Agrosavia, ubicado en Cereté, se desarrollan variedades mejoradas de maíz, yuca, arroz y cacao, así como razas criollas adaptadas al trópico. “Trabajamos en sistemas agroforestales con cacao y plátano, bioproductos que reducen el uso de químicos, y nuevas cadenas como coco, marañón o asaí, con alto potencial en mercados internacionales”, concluyó su director, Sergio Mejía.