Así será Solar Place Mall, el proyecto que transformará el oriente de Montería: “Nació para suplir lo que el mercado no ofrecía”

¿Qué visión inspiró Solar Place Mall y cuál es su gran valor diferencial para Montería?

CAMILO SALGADO: Solar Place estaba concebido solo como un centro comercial con locales de doble altura. Durante la obra, los inversionistas identificaron un nicho en Montería: el hospedaje para viajeros en tránsito, dado su emplazamiento junto a la terminal de transportes. Así nació la idea de integrar un hotel en el segundo piso, con un público distinto y tarifas más accesibles. El primer piso será comercial, el segundo hotelero y el tercero mixto, con restaurante, zonas húmedas, parqueadero y un futuro salón de convenciones, convirtiendo al proyecto en un espacio dinámico, rentable y conveniente para residentes y visitantes.

¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad que guían el desarrollo de Solar Place Mall?

C.S.: Más que una certificación, Solar Place se concibió como un proyecto sostenible. Todas las pérgolas del centro comercial y del hotel estarán cubiertas con paneles solares, al igual que las fachadas expuestas de los ascensores. Se implementará reciclaje de aguas de aires acondicionados para riego, griferías y sanitarios de bajo consumo, iluminación LED con sensores y ventanería termoacústica que reduce la necesidad de aire acondicionado, y equipos chiller de alta eficiencia, por nombrar algunos ejemplos.

Por sus características será un lugar que revitalizará un sector de Montería…

C.S.: Solar Place se ubica cerca a la terminal de transportes, zona de alto flujo pero poca permanencia. Por eso el centro comercial busca transformar este punto en un destino urbano atractivo así como aportar valorización al sector.

¿Por qué ha sido tan atractivo este proyecto para grandes marcas y emprendedores?

ROSA MARÍA GANEM: El proyecto ofrece locales flexibles que pueden adaptarse a pequeños negocios o grandes superficies, generando una dinámica comercial diversa. Además, cuenta con amplia disponibilidad de parqueaderos y conexión peatonal con la terminal de transportes, lo que permitirá a los viajeros y visitantes aprovechar el centro comercial durante sus tiempos de espera y convertirlo en un punto atractivo para distintos públicos.

¿Qué papel cumple el hotel dentro del complejo?

R.M.G: El modelo busca ofrecer habitaciones cómodas a precios competitivos, integradas a un centro de convenciones que facilite eventos regionales y permita a los huéspedes desplazarse peatonalmente entre hotel, salones y zonas comerciales. Esto genera un flujo constante de visitantes que conectan con la oferta del centro comercial y posiciona al complejo como un punto estratégico.

¿Cuál es el valor agregado de Solar Place Mall frente a la competencia local?

R.M.G: Solar Place nació para suplir lo que el mercado no podía ofrecer: locales amplios y modulares desde 130 metros cuadrados, ideales para marcas que requieren grandes áreas y con la ventaja de un fácil acceso y parqueaderos cómodos. Su ubicación estratégica, en un punto donde confluyen todas las vías de la ciudad, lo convierte en un centro comercial pensado para la conveniencia y la movilidad. Lo veo como la estrella de Oriente de la ciudad.