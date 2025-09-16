Desde el auditorio Jorge Bedoya Vásquez de la Universidad Pontificia Bolivariana se realiza el conversatorio 'Agroindustria con sello de exportación’ en el que se analiza el impacto de cultivos representativos para la economía del departamento de Córdoba en medio del Foro ‘Semana por Colombia’ que llegó a Montería y Córdoba.

En esta charla, moderada por Angélica Benedetti Chica, directora ejecutiva de ProMontería, se abordan los retos y las políticas necesarias para abrir camino a la inversión y a los mercados internacionales con la participación de Gizette Lemus, directora de Desarrollo de Nuevos Negocios de Amcham y Luis Martínez García, director ejecutivo de Fenalco Córdoba.

Angélica Benedetti Chica, directora ejecutiva de ProMontería. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Para Lemus, es necesario que haya más innovación de la materia prima que sale desde el suelo cordobés.

“Me parece muy interesante poder contarles un poco sobre lo que significa Córdoba, esta región, para Estados Unidos. Dentro de estas cifras tengo, por ejemplo, que el ñame exporta el 93 % de su producción a ese país”, explicó.

Gizette Lemus, directora de Desarrollo de Nuevos Negocios de Amcham. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Al mismo tiempo, precisó: “Por ejemplo, respecto al plátano, exportamos unos 25.000 dólares anuales hacia Estados Unidos. Pero el mercado de allá equivale a 431.000 dólares. Lo que abarcamos, en realidad, es muy poco. El mensaje que quiero dejar con estas cifras es que si se puede exportar, si tenemos la capacidad y los productos”.

Semana por Colombia llega a la ciudad de Montería, en Córdoba. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre tanto, también señaló que “no podemos competir solo con materia prima. Por ejemplo, transformar la yuca en harina. La harina de yuca tiene un potencial gigante en Estados Unidos porque se consume en muchos productos muy atractivos, como waffles o muffins. Allá desayunan, almuerzan y cenan con muffins y waffles”.

Por su parte, desde Fenalco Córdoba, precisaron que el departamento de Córdoba ha crecido en su desarrollo de infraestructura, lo que ha hecho que las logísticas sean más rápidas para poder mover los productos hacia el interior y hasta el exterior del país.

“Es importante que entendamos que Córdoba, en los últimos diez años, ha crecido en más del treinta y cuatro por ciento en adecuación. Todavía tenemos vías terciarias en las que debemos trabajar, pero sintámonos orgullosos del avance en términos de infraestructura vial. Sintámonos orgullosos de que estamos cerca del puerto: es más fácil para nosotros adueñarnos del puerto de los antioqueños que ellos se adueñen de nuestros productos. Aprovechemos esa maravillosa oportunidad de tener una ventana internacional a través del puerto, que es supremamente importante”, agregó.

Luis Martínez García, director ejecutivo de Fenalco Córdoba. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Asimismo, dio a conocer que se encuentran trabajando con los jóvenes del departamento que tienen emprendimientos para poder ese crecimiento necesario para la vitrina internacional.

“En términos de desarrollo industrial, se hablaba de la materia prima, pero te doy una muy buena noticia: el sesenta y siete por ciento de los empresarios jóvenes de Córdoba ya están transformando materia prima en su fase inicial de emprendimiento. La idea, como federación, es fortalecer ese proceso, porque la sofisticación es un tema que nos preocupa no solo a Fenalco, sino también a ProMontería”.