Montería da ejemplo de transformación urbana: “Aquí hacemos que las cosas pasen”

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, detalló cómo las inversiones y megaproyectos que lidera su administración están transformando la ciudad y proyectándola en el escenario global.

Redacción Semana
13 de septiembre de 2025, 11:00 a. m.
Hugo Kerguelén, alcalde de Montería.

Montería volvió a mirar al río y un gran ejemplo es Businú. ¿Cómo estos proyectos están transformando la relación de la ciudad con el Sinú?

HUGO KERGUELEN: Con Businú el río Sinú deja de ser una frontera y se convierte en una vía de integración. Este sistema fluvial multimodal conectará el sur, centro y norte de la ciudad con embarcaciones modernas, sostenibles y cómodas. Es una apuesta por la movilidad limpia, la inclusión social y la activación económica de las zonas ribereñas.

Hubo dificultades, administrativas y financieras, pero logramos sortearlas, plantear soluciones y sacar adelante este proyecto que ya es referente para otras ciudades de Colombia y del mundo. Aquí hacemos que las cosas pasen.

El Parque Botánico Las Lagunas es otro ejemplo: un megaproyecto que además de recuperar los espacios se los devolverá a la gente. ¿Qué expectativas tienen hoy?

H.K: Este parque es símbolo de nuestra visión: recuperar lo degradado y convertirlo en vida. Vamos a intervenir 30 hectáreas, empezando por 12 en la primera etapa, con una inversión cercana a los 22 millones de dólares, donde predominará el verde y el agua.

La idea es aprovechar lo que hoy existe y revitalizar lo que sea necesario. Será un pulmón verde, un espacio de recreación, educación ambiental y encuentro ciudadano, un espacio donde todos somos iguales. Ya tenemos parte de los recursos para su financiación e iniciaremos obras el próximo año.

Proyecto del parque Las Lagunas.

¿Cómo esperan que el nuevo Mercado de los Cuatro Patios y el Muelle Turístico de Betancí impulsen el turismo en la ciudad?

H.K.: El Mercado de los Cuatro Patios transformará la experiencia comercial: comedores al aire libre y ciclorrutas. Será un espacio moderno y funcional que dignificará a los comerciantes, además de un lugar de visita obligada para el que llegue a Montería. El Muelle Turístico de Betancí es un proyecto que me tiene enamorado porque tenemos toda una riqueza natural que Colombia y el mundo deben conocer. El ecoturismo, las experiencias de contacto con la naturaleza son cada vez más apetecidas y lo que vamos a lograr con este proyecto es brindar una experiencia de contemplación y vida para propios y turistas.

En esta zona, donde está ubicada la ciénaga, ya hemos realizado inversiones en pavimentación de la vía de acceso y reforestación. El proyecto contempla una torre de avistamiento de aves, deportes náuticos, museos de nuestra cultura y playas comunitarias. Lo que buscamos es diversificar la economía rural y posicionar a Montería como destino de turismo sostenible.

El empleo es uno de los ejes centrales de su agenda de gobierno. ¿Cuál ha sido la fórmula para mejorar las tasas de desempleo?

H.K.: La fórmula ha sido clara: activar la economía local, apoyar el emprendimiento, generar obras con impacto social y un estatuto tributario proinversión. Creamos la estrategia de Impuestos de Trabajo, con la que hemos generado 521 empleos formales y estables. Hoy tenemos 31 empresas vinculadas que invierten los 997 millones del impuesto de industria y comercio en el pago de los salarios. También hemos generado 10.350 empleos con obras de infraestructura, Fondo Emprender y la Empresa Social del Estado Vidasinú.

¿Qué legado le gustaría dejar?

H.K.: Una ciudad más verde, conectada, inclusiva y resiliente. Queremos dejar una ciudad que abrace su río, valore sus espacios públicos, ofrezca oportunidades e inspire orgullo. Cada proyecto está pensado para que las futuras generaciones vivan mejor y sueñen más alto.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Montería.

