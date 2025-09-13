Suscribirse

Especial Montería y Córdoba

Así es Alamedas, el primer centro comercial de Montería

Hace 29 años abrió sus puertas marcando un hito en la ciudad y convirtiéndose en el orgullo de Córdoba.

Redacción Semana
13 de septiembre de 2025, 11:00 a. m.
El centro comercial ofrece espacios abiertos, jardines y fuentes.
El centro comercial ofrece espacios abiertos, jardines y fuentes. | Foto: Centro Comercial Alamedas

Alamedas transformó la manera de vivir el comercio, consolidándose como punto de encuentro familiar bajo el concepto de ‘Todo en un solo lugar’: compras, restaurantes,entretenimiento, trámites y momentos especiales. Su variada oferta gastronómica incluye la cocina italiana con Terralontana y Toscanino, así como la tradición cordobesa de La Bongadel Sinú, emblema regional que exalta los sabores del departamento. A esto se sumancafés, heladerías y opciones saludables que complementan la experiencia.

El centro comercial ofrece espacios abiertos, jardines y fuentes que invitan a respirar aire puro: un entorno que se complementa con acciones ambientales como la separación de residuos, la siembra de árboles y el uso de paneles solares. Fruto de este compromiso, hoy alberga más de 500 especies de flora, conformando un ambiente natural único.

En 2023Alamedas recibió el reconocimiento Savia del Ministerio de Ambiente, destacándose como un referente en conservación y sostenibilidad. Alamedas es un referente de ciudad, comercio y turismo en Córdoba. Ha contribuido al desarrollo económico de la región al generar empleo, atraer inversión y fortalecer la competitividad del sector. Con la premisa de creer en Córdoba y en su gente, hoy es motor de crecimiento, experiencias y oportunidades.

*Contenido elaborado con apoyo del Centro Comercial Alamedas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El futuro de los salarios en Estados Unidos: ¿qué se espera para el 2026?

2. Más de un millón de personas en alerta: piden evitar entrar al mar en las playas de Florida

3. Charlie Kirk y otros activistas asesinados en Estados Unidos: un recorrido histórico que sacude al presente político

4. En vilo final de etapa 20 en la Vuelta a España: amenaza de manifestaciones en Bola del Mundo; llegada a Madrid también tambalea

5. Autoridades confirman si existe alerta de tsunami en Colombia tras fuerte terremoto en Rusia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MonteríaCentro comercialComercioMejor Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.