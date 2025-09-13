Especial Montería y Córdoba
Así es Alamedas, el primer centro comercial de Montería
Hace 29 años abrió sus puertas marcando un hito en la ciudad y convirtiéndose en el orgullo de Córdoba.
Alamedas transformó la manera de vivir el comercio, consolidándose como punto de encuentro familiar bajo el concepto de ‘Todo en un solo lugar’: compras, restaurantes,entretenimiento, trámites y momentos especiales. Su variada oferta gastronómica incluye la cocina italiana con Terralontana y Toscanino, así como la tradición cordobesa de La Bongadel Sinú, emblema regional que exalta los sabores del departamento. A esto se sumancafés, heladerías y opciones saludables que complementan la experiencia.
El centro comercial ofrece espacios abiertos, jardines y fuentes que invitan a respirar aire puro: un entorno que se complementa con acciones ambientales como la separación de residuos, la siembra de árboles y el uso de paneles solares. Fruto de este compromiso, hoy alberga más de 500 especies de flora, conformando un ambiente natural único.
En 2023Alamedas recibió el reconocimiento Savia del Ministerio de Ambiente, destacándose como un referente en conservación y sostenibilidad. Alamedas es un referente de ciudad, comercio y turismo en Córdoba. Ha contribuido al desarrollo económico de la región al generar empleo, atraer inversión y fortalecer la competitividad del sector. Con la premisa de creer en Córdoba y en su gente, hoy es motor de crecimiento, experiencias y oportunidades.
*Contenido elaborado con apoyo del Centro Comercial Alamedas