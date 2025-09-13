La puerta de entrada a la salud para miles de pacientes en Córdoba: solo en 2024 brindaron más de 169.000 atenciones

Garantizar atención en salud integral, oportuna y humana es el propósito de Medicina Integral S.A.S., una institución con más de 31 años de trayectoria, y su aliado en la prestación de servicios de alta complejidad, la Clínica CUMI. Con su red de servicios –que incluye atención primaria, ambulatoria y hospitalaria– han construido un modelo que acompaña al usuario en todo su recorrido de cuidado, desde la prevención hasta la resolución de patologías de alta complejidad.

Este modelo, que hoy atiende a más de 270.000 usuarios en su componente ambulatorio y brinda más de 160.000 prestaciones en su componente hospitalario, busca posicionarse como referente de excelencia en la prestación de servicios de salud en el Caribe y en el país.

Desde sus siete sedes en Montería, Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Montelíbano, Ayapel y Pueblo Nuevo, Medicina Integral y la Clínica CUMI han sido la puerta de entrada al sistema de salud para miles de usuarios.

Esta gestión de atención integral ha llevado a Medicina Integral a convertirse en la primera institución en el país certificada por Colombia Excelente con el Nivel Bronce en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (2025), con la distinción de Unidad Clínica de Alto Desempeño (Ucad).

Su portafolio de servicios incluye especialidades clínicas como cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, neurocirugía, cirugía bariátrica, urología, ortopedia y sus subespecialidades: medicina interna, ginecología, pediatría, neurología, cardiología, endocrinología, gastroenterología, dermatología y medicina del dolor, entre otras. Además, cuenta con un modelo de atención familiar y preventiva.

Su enfoque en cercanía, accesibilidad y atención humanizada ha transformado la experiencia de los usuarios, eliminando barreras geográficas con su Unidad Móvil de Salud, equipada con tecnología de última generación para realizar mamografías, rayos X, ecografías, toma de muestras y planificación familiar.

A esta estrategia se suman los Equipos Básicos en Salud, un modelo extramural único en Córdoba que lleva atención preventiva y de seguimiento directamente a los hogares de los usuarios. Esta cercanía materializa su propuesta de valor: “Salud con propósito, atención con corazón”, y reafirma el compromiso de la institución de brindar una atención integral, digna y centrada en la persona.

La Clínica CUMI garantiza la continuidad del cuidado con infraestructura de alto nivel para atención de mayor complejidad: 38 habitaciones preferenciales, 108 camas bipersonales, 46 camas de cuidado intensivo, seis quirófanos de última generación y una moderna sala de hemodinamia.

Solo en 2024 realizó más de 169.000 atenciones y en los últimos cinco años ha liderado la cirugía cardiovascular en la región con más de 1.140 procedimientos exitosos. Además, es la única institución del Caribe con terapia ECMO, un soporte vital avanzado que salva vidas de pacientes críticos sin necesidad de trasladarlos a otras ciudades.

Lo que destaca a Medicina Integral y a la Clínica CUMI es su compromiso con la humanización del servicio. Cada usuario recibe una atención cercana, respetuosa y acompañada, que genera confianza y esperanza.