Especial Montería y Córdoba
Los mejores sabores de Córdoba en un solo lugar: conozca la propuesta de este reconocido restaurante con sedes en Bogotá y Cartagena
La Bonga del Sinú lleva cuatro décadas sirviendo a la mesa los sabores más auténticos de Córdoba con recetas que celebran la tradición.
Desde hace 40 años La Bonga del Sinú lleva a la mesa los sabores más auténticos de la gastronomía cordobesa, elevándolos a otro nivel. Lo que nació como una parada obligada en la ruta hacia Tolú y Coveñas, hoy es un referente con presencia en Montería, Cartagena y Bogotá.
Su historia comenzó con la vocación ganadera de la región: asados y cortes de res que hicieron fama. Luego, el restaurante recuperó algunas de las recetas populares que parecían quedar en el olvido: arroz sinuano (arroz con carne salada), bocachico frito, carnero guisado, bocadillos de plátano maduro, tajadas con suero y el infaltable mote de queso con chicharrón.
En cada una de sus mesas se respira cultura: los porros y fandangos acompañan a las meseras vestidas de pollera, mientras llegan a la mesa dulces de coco o de ajonjolí, enyucados o el legendario mongo mongo, un postre hecho en Ciénaga de Oro que combina más de siete frutas tropicales.
La Bonga del Sinú no es solo un restaurante: es una ventana a Córdoba, en la que cada plato y detalle invitan a regresar.