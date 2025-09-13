Suscribirse

Los mejores sabores de Córdoba en un solo lugar: conozca la propuesta de este reconocido restaurante con sedes en Bogotá y Cartagena

La Bonga del Sinú lleva cuatro décadas sirviendo a la mesa los sabores más auténticos de Córdoba con recetas que celebran la tradición.

La carta de La Bonga exalta al máximo los sabores del valle del Sinú. | Foto: Cortesía La Bonga del Sinú

Desde hace 40 años La Bonga del Sinú lleva a la mesa los sabores más auténticos de la gastronomía cordobesa, elevándolos a otro nivel. Lo que nació como una parada obligada en la ruta hacia Tolú y Coveñas, hoy es un referente con presencia en Montería, Cartagena y Bogotá.

Su historia comenzó con la vocación ganadera de la región: asados y cortes de res que hicieron fama. Luego, el restaurante recuperó algunas de las recetas populares que parecían quedar en el olvido: arroz sinuano (arroz con carne salada), bocachico frito, carnero guisado, bocadillos de plátano maduro, tajadas con suero y el infaltable mote de queso con chicharrón.

En cada una de sus mesas se respira cultura: los porros y fandangos acompañan a las meseras vestidas de pollera, mientras llegan a la mesa dulces de coco o de ajonjolí, enyucados o el legendario mongo mongo, un postre hecho en Ciénaga de Oro que combina más de siete frutas tropicales.

La Bonga del Sinú no es solo un restaurante: es una ventana a Córdoba, en la que cada plato y detalle invitan a regresar.

