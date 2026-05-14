¿Por qué cada vez más bogotanos buscan restaurantes alrededor del fuego?

En Bogotá salir a comer ya no significa únicamente sentarse a la mesa. Cada vez más personas buscan restaurantes donde la experiencia completa tenga protagonismo: cocinas al fuego, barras especializadas, ambientes más íntimos y platos pensados para compartir.

En medio de ese cambio apareció DonDoh, un restaurante que en apenas tres años logró posicionarse como una de las propuestas más comentadas dentro de la escena gastronómica de la capital. Su concepto gira alrededor de la robata, una técnica tradicional japonesa de cocción al carbón que pone el fuego en el centro de la experiencia.

La propuesta apuesta por preparaciones simples, precisas y enfocadas en resaltar el sabor natural de los ingredientes. En la carta aparecen cortes premium, pescados, mariscos y vegetales cocinados con esta técnica, en una dinámica que mezcla cocina japonesa con un ambiente más contemporáneo y urbano.

Pero más allá de la técnica, el crecimiento de este tipo de restaurantes también refleja un cambio en los hábitos de consumo de muchos bogotanos. Hoy existe un interés mucho más fuerte por lugares donde la comida esté acompañada de música, coctelería, diseño y experiencias que se sientan diferentes. El restaurante dejó de ser solamente un sitio para comer y pasó a convertirse en parte del plan social.

Otro de los elementos clave del restaurante es su barra de whisky, presentada como una de las barras especializadas más importantes de Bogotá. Foto: DonDoh - API

En el caso de DonDoh, uno de los aspectos que más ha llamado la atención dentro del sector gastronómico es su alianza con Pat LaFrieda, reconocida marca estadounidense que provee carne a algunos de los restaurantes más importantes de Estados Unidos. La llegada de este tipo de productos al mercado colombiano muestra cómo la industria local también está elevando sus estándares y apuntando a un consumidor cada vez más exigente.

Otro de los elementos clave del restaurante es su barra de whisky, presentada como una de las barras especializadas más importantes de Bogotá. En este restaurante los sabores ahumados, los tragos clásicos y el ambiente alrededor del fuego terminan de construir una experiencia que conecta con tendencias internacionales que han ganado fuerza en ciudades como Nueva York, Ciudad de México o Madrid.

La cocina al fuego, de hecho, se ha convertido en uno de los formatos más atractivos dentro de la gastronomía mundial. Muchos restaurantes han vuelto a técnicas más simples y tradicionales donde el carbón, el humo y la preparación en vivo generan una conexión distinta con los clientes.

Su concepto gira alrededor de la robata, una técnica tradicional japonesa de cocción al carbón que pone el fuego en el centro de la experiencia. Foto: DonDoh - API

En Bogotá esa tendencia también empezó a consolidarse. Y aunque durante años la gastronomía colombiana fue reconocida principalmente por sus ingredientes y recetas tradicionales, ahora la conversación incluye otro elemento: la capacidad de crear experiencias gastronómicas más modernas y competitivas.

Restaurantes como DonDoh hacen parte de esa transformación. Lugares donde la comida sigue siendo importante, pero donde también pesan el ambiente, la experiencia y la sensación de estar en un espacio distinto dentro de la ciudad.