Inclusión financiera: así apoya Servibanca el crecimiento de microempresarios y facilita transacciones a través de Bre-B

El desarrollo de sistemas de pago inmediato no solo representa un avance tecnológico, sino la oportunidad de ampliar el acceso a servicios financieros. Así lo visualiza Servibanca, entidad que, desde octubre de 2025, hace parte de las más de 200 entidades financieras del sistema Bre-B.

Mediante la construcción de redes interoperables que ayudan a cerrar las brechas territoriales y la presencia en las zonas más apartadas del país, Servibanca avanza en su propósito de promover la bancarización y apoyar el crecimiento y desarrollo de los comerciantes, emprendedores y empresarios, transformando procesos tradicionalmente complejos en experiencias simples, ágiles y confiables.

Desde Servibanca explican que la infraestructura dejó de ser un elemento secundario para convertirse en el puente que conecta a cientos de personas con su autonomía económica y con nuevas oportunidades dentro del sistema financiero, como la posibilidad de transferir dinero de manera inmediata o hacer y recibir pagos mediante el sistema Bre-B.

Las cifras así lo demuestran: desde su entrada en operación en 2025, el sistema ha mostrado una rápida adopción. Según cifras del Banco de la República, a la fecha hay cerca de 103 millones de llaves registradas, mientras que el número de usuarios supera los 34 millones.

El volumen de operaciones también está creciendo de forma acelerada, con más de 670 millones de transferencias y cerca de 105 billones de pesos movilizados desde su lanzamiento.

La dinámica de uso confirma que el sistema se está consolidando como una herramienta para las transacciones diarias, como lo explica Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República. “El valor promedio de transacción es de 156.711 pesos y la mayoría de las transacciones están entre 10.000 y 50.000 pesos (39,3 por ciento)”, precisa Prieto.

Soporte empresarial

Gracias a una infraestructura robusta, escalable y de alta disponibilidad, Servibanca facilita, a través de Bre-B, la dispersión de pagos a proveedores de manera automatizada, permitiendo transferencias inmediatas a cualquier entidad financiera. Esto se traduce en menos reprocesos, ahorro en costos operativos, mayor control y una relación más sólida con la cadena de abastecimiento.

Lo mismo sucede con la dispersión de pagos de nómina, asegurando que los colaboradores reciban su dinero al instante, cualquier día de la semana. De esta forma, la nómina deja de depender de horarios bancarios y rezagos operativos, mejorando la experiencia de los trabajadores y generando confianza y bienestar.

Adicionalmente, la dispersión de abonos de forma inmediata e interoperable, con visibilidad y confirmación en tiempo real, se suma a las soluciones que permiten escalar los pagos con eficiencia, control y beneficio para todos los usuarios.

“En Servibanca creemos que la interoperabilidad y la confianza son hoy factores clave de competitividad. Como facilitador Bre-B, no solo procesamos pagos: conectamos personas, empresas, comercios y oportunidades, impulsando la transformación del ecosistema financiero colombiano y llevando la dispersión de pagos al siguiente nivel”, destacan voceros de la entidad.

Con la integración de Bre-B, Servibanca ofrece pagos en tiempo real, disponibilidad de servicio 24/7, interoperabilidad entre todas las entidades y operaciones seguras bajo la regulación del Banco de la República.

A través de esta solución, los comercios y aliados pueden recibir pagos de forma ágil, simple y segura. Con una llave activa, el dinero de las transacciones se abona de manera instantánea, optimizando la gestión de recaudos y mejorando la experiencia tanto para quien paga como para quien recibe.

“Nuestro papel es garantizar que las entidades conectadas puedan interactuar con todo el sistema, bajo los estándares de seguridad, disponibilidad y operación definidos por el Banco de la República”, precisan desde Servibanca.

Como facilitador de Bre-B, Servibanca facilita la conexión directa a la infraestructura central del sistema para que las entidades que operan a través de la red puedan integrarse plenamente al ecosistema de pagos inmediatos del país.

En otras palabras, actúa como punto de interconexión entre las entidades que se vinculan a través de su infraestructura y el resto del sistema, permitiendo que las transacciones se realicen entre diferentes participantes de manera inmediata.

Nuevas actualizaciones

De acuerdo con el Banco de la República, la actualización más reciente que ha implementado Bre-B de cara a la transparencia de usuario es la generación de notificaciones o avisos informativos en caso de que se presenten intermitencias en las transacciones, ya sea por parte de la operación del sistema o de entidades específicas.

De igual manera, incorporó la interoperabilidad del código QR, que permite a los comercios recibir pagos en tiempo real desde cientos de entidades con tan solo escanear la imagen, garantizando mayor seguridad en las transacciones.

El Banco de la República prevé que durante el segundo semestre de 2026 este servicio se extienda para que las personas naturales también puedan generar sus códigos QR, como ya lo hacen los comercios, como una alternativa a la llave, lo que amplía y facilita aún más los pagos y transferencias inmediatas en Colombia, sin necesidad de recurrir al efectivo.