La nueva era de la construcción en Colombia. Expertos internacionales se reúnen en Bogotá para discutir su futuro

La conversación sobre el futuro de la construcción en Colombia ya no gira solamente alrededor del cemento y el ladrillo. Conceptos como industrialización, sostenibilidad, eficiencia energética y tecnología comenzaron a ganar terreno dentro de un sector que busca modernizarse y actualizarse constantemente frente a las tendencias internacionales.

En ese contexto, la Cámara Colombiana del Acero anunció el Congreso Americano de Construcción en Alta Tecnología (CATSAS 2026), un evento que reunirá en Bogotá a empresarios, expertos, representantes del sector público y académicos para discutir hacia dónde va la industria.

El encuentro se realizará el próximo 20 de mayo en el Cubo Colsubsidio y se transmitirá a través de canales digitales.

La agenda del congreso estará enfocada en varios de los temas que hoy son de gran relevancia para el sector: sistemas constructivos industrializados, resiliencia sísmica, energías renovables integradas a la edificación y construcción sostenible.

También habrá espacio para discutir el papel que viene tomando el acero estructural en los nuevos modelos de edificación, especialmente en proyectos que buscan reducir tiempos de ejecución y mejorar estándares de seguridad.

El evento llega en un momento clave para la construcción en Colombia. Aunque el sector sigue enfrentando desafíos económicos y desaceleración en algunos segmentos, gremios y empresas vienen impulsando modelos más eficientes y tecnológicos para responder a las nuevas exigencias del mercado.

Según explicó CAMACERO, el objetivo del congreso es abrir un espacio para compartir conocimiento, revisar experiencias internacionales y fortalecer la competitividad de la industria en el país.

Además de conferencias y paneles, el encuentro contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que hablarán sobre innovación en materiales, soluciones termoacústicas, estructuras modulares y economía circular aplicada a la construcción.

La apuesta de fondo es clara: que Colombia no se quede atrás en la transformación tecnológica que ya está cambiando la manera de construir en otros países.

El evento es de entrada libre con preregistro y cupos limitados. Las inscripciones son en la página web congreso2026.catsas.com.co