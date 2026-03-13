Pagos en segundos con Bre-B y Servibanca: ¿Cómo funciona?

Enviar dinero en segundos, sin importar la entidad financiera y a cualquier hora del día, es posible a través de Bre-B, la infraestructura desarrollada por el Banco de la República que simplifica las transferencias, reduce fricciones en las transacciones y amplía el acceso a servicios financieros digitales. Con esta red, personas y empresas pueden realizar pagos inmediatos utilizando identificadores como el número de celular, el documento de identidad, el correo electrónico o un código alfanumérico, en lugar de los tradicionales números de cuenta.

Desde su entrada en operación en 2025, el sistema ha mostrado una rápida adopción. En pocos meses se han registrado cerca de 100 millones de llaves, mientras que el número de usuarios supera los 33 millones, de acuerdo con datos del Banco de la República. El volumen de operaciones también ha crecido de forma acelerada: más de 470 millones de transferencias y cerca de 74 billones de pesos movilizados desde su lanzamiento.

Estas cifras reflejan un cambio relevante en la forma en que circula el dinero en el país. Bre-B fue diseñado para modernizar los pagos de bajo valor y facilitar transferencias entre distintas entidades financieras mediante un modelo interoperable disponible 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año.

En pocos meses se han registrado cerca de 100 millones de llaves, mientras que el número de usuarios supera los 33 millones, de acuerdo con datos del Banco de la República. Foto: Adobe Stock

PAGOS EN TIEMPO REAL

La dinámica de uso confirma que el sistema se está consolidando como una herramienta para las transacciones diarias. Cerca del 39,5 por ciento de las operaciones registradas corresponde a montos entre 10 mil y 50 mil pesos, mientras que el valor promedio por transferencia se ubica alrededor de 157 mil pesos.

Este comportamiento sugiere que Bre-B se está integrando rápidamente a la vida cotidiana de los usuarios, desde pagos entre personas hasta compras y transferencias frecuentes.

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El crecimiento también se refleja en el movimiento diario de recursos. Mientras que en los primeros días de operación las transacciones no superaban los 500 mil millones de pesos diarios, hacia finales de 2025 el sistema ya movilizaba entre 0,5 y 1 billón de pesos al día, lo que evidencia una adopción cada vez mayor por parte de usuarios y comercios.

Detrás de esta operación hay una arquitectura tecnológica que permite validar identidades, enrutar transacciones entre entidades financieras y realizar la compensación y liquidación de recursos en tiempo real dentro de la infraestructura del Banco de la República.

INTEROPERABILIDAD REAL

El modelo de pagos inmediatos se sustenta en la interoperabilidad entre las entidades participantes, una característica que permite que las transferencias fluyan entre distintas instituciones financieras sin depender de redes cerradas.

Dentro de este esquema participan diversos actores que contribuyen a la conectividad del sistema. Entre ellos se encuentra Servibanca, que desde el 6 de octubre de 2025 hace parte de Bre-B como nodo del Sistema de Pagos Inmediatos.

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“Ser nodo de Bre-B implica estar conectados directamente a la infraestructura central del sistema y facilitar que las entidades que operan a través de nuestra red puedan integrarse plenamente al ecosistema de pagos inmediatos del país”, explicaron desde Servibanca.

En la práctica, esto significa actuar como punto de interconexión entre las entidades que se vinculan a través de su infraestructura y el resto del sistema, permitiendo que las transacciones se realicen entre diferentes participantes de manera inmediata.

“Nuestro papel es garantizar que las entidades conectadas puedan interactuar con todo el sistema bajo los estándares de seguridad, disponibilidad y operación definidos por el Banco de la República”, agregaron desde Servibanca.

INCLUSIÓN FINANCIERA

El desarrollo de sistemas de pagos inmediatos no sólo representa un avance tecnológico, sino también una oportunidad para ampliar el acceso a servicios financieros. En un país donde más del 70 por ciento de las transacciones todavía se realizan en efectivo, según estimaciones del sistema financiero, este tipo de infraestructuras puede facilitar la digitalización de los pagos y ampliar la participación en la economía formal.

Desde la perspectiva de Servibanca, la construcción de redes interoperables también contribuye a cerrar brechas territoriales. “La infraestructura dejó de ser un elemento secundario para convertirse en el puente que conecta a muchas personas con su autonomía económica y con nuevas oportunidades dentro del sistema financiero”, señalaron desde Servibanca.

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Para la entidad, el desarrollo de Bre-B marca el inicio de una nueva etapa en la evolución de los pagos en Colombia. “Un ecosistema interoperable de pagos inmediatos abre nuevas oportunidades para que más ciudadanos y empresas puedan gestionar su dinero de forma ágil, segura y en tiempo real”, concluyeron desde Servibanca.

Con una operación que continúa creciendo y una red cada vez más amplia de entidades conectadas, Bre-B comienza a consolidarse como uno de los pilares de la modernización del sistema de pagos en Colombia y como una infraestructura clave para el futuro de las transacciones digitales en el país.