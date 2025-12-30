Así de fácil puede donar a causas sociales desde los cajeros automáticos de Servibanca

Servibanca, una red de más de 2.600 cajeros automáticos en todo el país, se ha convertido en un canal directo para apoyar causas sociales que transforman vidas en Colombia. A través de una alianza con la red, tres instituciones emblemáticas —la Fundación Niños de los Andes, la Cruz Roja Colombiana y la Liga Contra el Cáncer— hoy reciben donaciones de forma fácil, segura y transparente, permitiendo que la solidaridad llegue a quienes más lo necesitan.

La Fundación Niños de los Andes, con más de cuatro décadas de trabajo, ha enfocado su misión en rescatar y acompañar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Gracias a las donaciones, la organización ha impactado a más de 100.000 personas, ofreciendo refugio, educación y oportunidades que les han permitido reconstruir su proyecto de vida. Sus programas se desarrollan de acuerdo con las necesidades de cada región, garantizando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes los requieren.

Por su parte, la Cruz Roja Colombiana, con presencia sostenida durante más de 40 años, destina las donaciones a la atención de habitantes de calle, comunidades indígenas, personas desplazadas por la violencia y población migrante. La institución resalta que cada aporte no se queda en la organización, sino que se traduce en ayuda directa para las comunidades menos favorecidas, bajo estrictos procesos de seguimiento y transparencia.

La Liga Contra el Cáncer también hace parte de esta red solidaria. Las donaciones permiten brindar atención médica integral a mujeres que no cuentan con acceso a servicios de salud especializados, así como fortalecer la tecnología diagnóstica para mejorar las posibilidades de detección temprana y tratamiento oportuno.

Con esta iniciativa, cualquier ciudadano puede donar desde un cajero Servibanca y convertirse en parte de una cadena de apoyo que demuestra que ninguna donación es pequeña cuando el propósito es grande. Cada aporte deja una huella concreta en la vida de miles de colombianos.