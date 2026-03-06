Servibanca y Bre-B impulsan la autonomía financiera de las mujeres

Cada mujer tiene una historia distinta, pero todas comparten el anhelo, y el derecho, de decidir cómo administrar su dinero, cuándo invertir y qué priorizar. En el Día Internacional de la Mujer, esa acción cotidiana adquiere un significado mayor: la autonomía económica no es solo una práctica financiera, es una condición para la libertad y el liderazgo.

Esa capacidad también depende de algo concreto: acceso cercano, seguro y confiable a los recursos financieros. En ese escenario, Servibanca, con más de 2.600 cajeros en 803 municipios, se convierte en un habilitador de oportunidades. Su red reduce distancias, acerca soluciones y facilita que millones de mujeres ejerzan mayor control sobre su vida económica.

A través de las donaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos de Servibanca, los usuarios apoyan las causas de diferentes fundaciones que impactan las condiciones de vida de miles de personas. En el Día de la Mujer, se destacan los programas de prevención, atención y acompañamiento de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá enfocados en brindar esperanza a quienes más lo necesitan.

La red de Servibanca respalda a más de 1,2 millones de mujeres en su independencia financiera. Foto: Cortesía Servibanca

Cada retiro, pago o avance deja de ser una operación técnica para convertirse en un acto tangible de independencia. Para quienes emprenden, esa independencia impacta directamente la sostenibilidad de sus proyectos. La liquidez no es un detalle operativo, es una ventaja competitiva.

Viviana Ocampo, fundadora de Ámala, lo vive a diario. “Cuando el flujo de caja es ajustado, la liquidez inmediata puede marcar la diferencia entre resolver una necesidad operativa en el momento o retrasarla”, explica. Para ella, disponer de recursos de forma ágil no solo mejora la operación, sino que fortalece su liderazgo. “Esa eficiencia impacta directamente la toma de decisiones. Poder responder a tiempo y actuar con seguridad cambia la forma en que diriges tu empresa”, afirma.

En el sector educativo, donde la planeación es clave, la autonomía financiera también es estratégica. Yarlene Núñez, cofundadora junto a su hijo Zey Merheb, de 12 años, de la plataforma Inglés Fácil con Zey, lo resume así: “Contar con una red de acceso financiero confiable y cercana es un apoyo clave. Es como tener un aliado silencioso;nos permite enfocarnos en la estrategia y el crecimiento”.

Para Núñez, menos tiempo en trámites significa más tiempo para fortalecer su propuesta académica. En ambos casos, la red financiera deja de ser un soporte invisible para convertirse en un factor que potencia liderazgo y sostenibilidad.

SEGURIDAD Y CONFIANZA

Para Gloria Janeth Muñoz, pensionada de 67 años, aprender a usar un cajero automático significó superar temores y ganar confianza. “Pensaba que iba a hacer algo mal o a poner en riesgo mi dinero. Dependía de alguien más o retiraba todo el sueldo para guardarlo en casa”, recuerda. Un día decidió intentarlo sola y lo logró. “Los cajeros de Servibanca son sencillos de manejar. Retiro cuando lo necesito y lo hago sola. Me siento segura”.

Ahora quiere seguir aprendiendo.“Quiero pagar servicios y recargar TuLlave”, dice, convencida de que nunca es tarde para ampliar su autonomía. Esa sensació ttambién la comparte Carolina Alvarado, estudiante de 24 años. “Significa independencia. Puedo manejar mi dinero, pagar mis recibos y resolver imprevistos sincomplicaciones. Es tiempo que gano y decisiones que tomo por mí misma”, afirma. Historias distintas, un mismo resultado: una red cercana que simplifica lo cotidiano y convierte la gestión financiera en una acción ágil y segura.

MÁS INCLUSIÓN

En zonas rurales, el impacto es aún más evidente. María Ilse Barajas, comerciante en El Socorro, Santander, lo explica así: “Antes tenía que viajar hasta Bucaramanga para cualquier trámite. Ahora lo hago aquí mismo, en minutos. El tiempo es dinero”.Reducir desplazamientos significa ahorrar recursos y proteger ingresos. Con presencia en 803 municipios, Servibanca responde a una visión clara: la inclusión financiera no puede concentrarse solo en las capitales; debe llegar a los territorios donde las mujeres lideran economías locales.

Desde el 6 de octubre, la red verde se convirtió en un aliado estratégico del Banco de la República y otras entidades financieras en el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. Realizar transferencias y operaciones de forma más rápida amplía la capacidad de planear y responder a oportunidades en tiempo real. Según cifras de Servibanca (2025), más de 1,2 millones de mujeres en 250 municipios utilizan su red, y el 62 % está fuera de las capitales.

La infraestructura dejó de ser un elemento secundario para convertirse en el puente que conecta a las mujeres con su autonomía económica.En el Día de la Mujer, estas historias recuerdan que la independencia no siempre se expresa en grandes declaraciones. A veces se manifiesta en algo simple y poderoso: poder decidir. En ese camino, Servibanca continúa siendo un aliado para que cada mujer gestione su dinero con libertad y lidere su propia historia.