Servibanca, la red que multiplica oportunidades

En los últimos años, Servibanca ha consolidado alianzas con fundaciones que trabajan por el aprendizaje y el desarrollo en distintos frentes: la Fundación Solidaridad por Colombia, Cruz Roja Colombiana, Corporación Matamoros y Liga contra el Cáncer, que integra la educación en salud como parte esencial de su labor preventiva.

Estas alianzas conectan a miles de personas con causas que fortalecen la educación, la equidad y la inclusión en todo el país. Desde su red de más de 2.700 cajeros en más de 803 municipios, Servibanca convirtió cada transacción en nuevas oportunidades. Gracias a donaciones de los usuarios, miles de personas hoy acceden a becas, programas formativos, procesos de capacitación y campañas pedagógicas que fortalecen el tejido social.

Donaciones que cambian vidas

“Servibanca ha sido un aliado fundamental y los frutos están ahí”, dijo María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, al referirse al impacto positivo que las donaciones a través de cajeros automáticos han tenido en iniciativas de formación educativa lideradas por esa organización.

Fundada hace más de 50 años, Solidaridad por Colombia ha beneficiado a más de 5 millones de personas en su historia. Su apuesta por el liderazgo y la formación en valores la han convertido en una de las organizaciones más reconocidas del país. Desde proyectos en la primera infancia hasta impulsos para carreras universitarias, su labor busca cerrar brechas y crear oportunidades.

Una de sus iniciativas más emblemáticas es la Beca Diana Turbay, que ha permitido a jóvenes como Alba Zulay Peña estudiar una carrera profesional y transformar su vida. Alba se graduó como licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad de Córdoba y hoy acompaña procesos comunitarios en su región. “Creemos que la educación es la herramienta más poderosa para romper ciclos de pobreza”, comentó Adriana Marcela Ruiz, directora de Primera Infancia de la fundación.

Desde 2014, su alianza con Servibanca ha facilitado que cualquier persona pueda donar mientras realiza una transacción cotidiana. Al finalizar un retiro o consulta, en la pantalla del cajero aparece la opción de apoyar a esta fundación. A través de este sencillo mecanismo se han SERVIBANCA La red que multiplica oportunidades Las donaciones que se realizan a través de la red de cajeros de Servibanca se invierten en un propósito fundamental: apoyar la educación de millones de personas a lo largo y ancho de Colombia. recaudado más de 446 millones de pesos para financiar la educación en todo el país. “Es una forma accesible y segura de sumarse a la solidaridad. No se necesitan grandes desembolsos, cada aporte puede marcar la diferencia”.

Educar para prevenir

Con 107 años de historia en el país, la Cruz Roja Colombiana ha hecho de la educación una herramienta esencial para prevenir riesgos y promover la equidad. A través de sus 25.000 voluntarios y 31 seccionales, impulsa programas que combinan acción humanitaria, salud y formación técnica. “Parte de nuestra misión es ayudar a prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Esto también quiere decir que buscamos la equidad y uno de los temas clave en el proceso es la educación”, explicó Gabriel Camero Ramos, presidente de la seccional Cundinamarca y Bogotá.

Por eso, la organización capacita a auxiliares de enfermería y técnicos en atención prehospitalaria, y proyecta la creación de una universidad centrada en carreras humanitarias. También promueven talleres comunitarios sobre gestión del riesgo, convivencia y cultura de paz, donde la educación es el eje transversal de cada iniciativa.

Las donaciones que llegan a la Cruz Roja, a través de los cajeros Servibanca, brindan oportunidades a las víctimas del conflicto armado, migrantes y mujeres sobrevivientes de violencia. Una de las campañas que reciben apoyo por esta red es ‘Recordar para resurgir’, que acompaña a mujeres y niñas por una vida libre de violencias. “Estos lugares atienden víctimas del conflicto armado y población migrante, personas víctimas de violencia basada en género, de trata de personas y otras situaciones de violencia. Además, brindamos un espacio de protección que permite volver a reconstruir sus proyectos de vida”, detalló Érika Cardona Patiño, directora de Asuntos Humanitarios de la seccional Cundinamarca.

A través de Servibanca solo se necesita un par de segundos para apoyar la labor de la Cruz Roja sin costo adicional. Cada aporte es una lección de solidaridad que enseña que educar y acompañar también son formas de construir país.

Aprender para rehacer la vida

Desde hace 39 años, la Corporación Matamoros ha hecho de la educación y la inclusión sus principales banderas. Su trabajo se enfoca en generar nuevas oportunidades a miembros de la fuerza pública heridos en combate o en condición de discapacidad, así como a sus familias.

“La educación es la herramienta más importante para el cambio”, afirmó María Alejandra Neira, directora ejecutiva de la organización. El programa ‘Héroe Bachiller’ permite que soldados, policías y familiares completen sus estudios básicos y medios, mientras que las Becas Matamoros financian carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en distintas universidades. Además, la Academia Digital Héroes Tech ofrece formación en desarrollo web y habilidades digitales para generar ingresos desde cualquier lugar.

La corporación también impulsa el emprendimiento y el deporte: más de 600 deportistas con discapacidad han representado al país en eventos nacionales e internacionales. Y el Hogar de Paso Matamoros, en Bogotá, ha recibido a más de 50.000 personas, entre beneficiarios y familiares, que llegan a la ciudad para tratamientos médicos o trámites legales.

Quienes deseen apoyar esta labor pueden hacerlo por medio de los cajeros Servibanca. “Puede ser una persona natural, una señora, un joven o una empresa. Todo cuenta, porque entre todos hacemos un cambio importante. Para lograrlo hay que seguir esforzándose para que la sociedad colombiana sea más incluyente”, concluyó Neira.

Apoyo para salvar vidas

En el campo de la salud, la Liga contra el Cáncer ha convertido la educación en su herramienta más poderosa de prevención. Con 54 años de trayectoria, lidera campañas informativas, jornadas de atención y espacios pedagógicos sobre detección temprana.

“Escuchar el cuerpo y reconocer las señales de alarma pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, aseguró Stella González, presidenta de la seccional Bogotá. Cada mes, la Liga realiza campañas dedicadas a distintos tipos de cáncer, en las que promueve la autoexploración, la consulta médica oportuna y la eliminación de mitos alrededor de la enfermedad.

Estas acciones van acompañadas de talleres y bonos de apoyo para pacientes en condición de vulnerabilidad. Gracias a su alianza con Servibanca, cualquier persona puede aportar a esta causa en casi cualquier lugar del país. “Hemos firmado un convenio para que los usuarios puedan realizar sus aportes a través de los cajeros automáticos. Agradecemos de todo corazón a Servibanca, porque sabemos que esta alianza nos permitirá seguir trabajando en la detección temprana del cáncer”, expresó González.