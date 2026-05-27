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Transacciones en segundos y desde cualquier entidad. Así funciona Bre-B con Servibanca
Con más de 106 millones de llaves registradas, más de 864 millones de operaciones y cerca de 133 billones de pesos transferidos, según datos del Banco de la República, Bre-B gana protagonismo en la digitalización de los pagos en Colombia. Servibanca participa como nodo del sistema, conectando bancos, billeteras y usuarios, pero ¿eso qué significa? A continuación una breve explicación de cómo se realizan las transacciones inmediatas.
28 de mayo de 2026 a las 3:56 a. m.