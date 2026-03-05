Durante el último debate de su campaña presidencial, la candidata Vicky Dávila envió un mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la sociedad. Destacó que el liderazgo femenino no depende de estereotipos ni de símbolos tradicionales de poder.

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad, para gobernar y ser presidente”, se afirmó, al subrayar la capacidad y determinación de millones de mujeres que diariamente sacan adelante a sus familias y comunidades.

El pronunciamiento rindió homenaje a las mujeres “de falda”, descritas como capaces, tenaces y comprometidas. El reconocimiento de Dávila se extendió especialmente a las madres, trabajadoras y profesionales que, pese a las dificultades, continúan construyendo oportunidades para sus hogares y para el país.

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Vicky Dávila también resaltó la resiliencia y valentía de quienes, desde distintos espacios, enfrentan desafíos económicos y sociales. Muchas de ellas, señaló, siguen esperando oportunidades para demostrar su talento y liderazgo.

Su intervención incluyó además un compromiso político de trabajar de la mano con las mujeres. “Trabajaré en la Presidencia con ustedes y para ustedes. Vamos a gobernar juntas con decencia y firmeza”, afirmó la candidata al plantear una visión de gobierno basada en la participación femenina.

El mensaje concluyó con un llamado a dar ejemplo desde el ejercicio del poder, reconociendo el papel determinante de las mujeres en la transformación social y en la construcción de un país con mayores oportunidades.