Confidenciales

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

El pronunciamiento rindió homenaje a las mujeres “de falda” a quienes describió como capaces, tenaces y comprometidas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 4:36 p. m.
Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia
Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante el último debate de su campaña presidencial, la candidata Vicky Dávila envió un mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la sociedad. Destacó que el liderazgo femenino no depende de estereotipos ni de símbolos tradicionales de poder.

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad, para gobernar y ser presidente”, se afirmó, al subrayar la capacidad y determinación de millones de mujeres que diariamente sacan adelante a sus familias y comunidades.

El pronunciamiento rindió homenaje a las mujeres “de falda”, descritas como capaces, tenaces y comprometidas. El reconocimiento de Dávila se extendió especialmente a las madres, trabajadoras y profesionales que, pese a las dificultades, continúan construyendo oportunidades para sus hogares y para el país.

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”
Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia
Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Vicky Dávila también resaltó la resiliencia y valentía de quienes, desde distintos espacios, enfrentan desafíos económicos y sociales. Muchas de ellas, señaló, siguen esperando oportunidades para demostrar su talento y liderazgo.

Confidenciales

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Confidenciales

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Confidenciales

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

Confidenciales

La Corte Suprema cita a la defensora, al contralor, al registrador y al procurador para hablar de las garantías de las elecciones

Confidenciales

Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

Confidenciales

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

El Debate

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

El Debate

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

El Debate

“Da asco, no nos intenten meter los dedos a la boca”: Vicky Dávila habla de la polémica con el escolta de Jaime Luis Lacouture

Su intervención incluyó además un compromiso político de trabajar de la mano con las mujeres. “Trabajaré en la Presidencia con ustedes y para ustedes. Vamos a gobernar juntas con decencia y firmeza”, afirmó la candidata al plantear una visión de gobierno basada en la participación femenina.

El mensaje concluyó con un llamado a dar ejemplo desde el ejercicio del poder, reconociendo el papel determinante de las mujeres en la transformación social y en la construcción de un país con mayores oportunidades.

Más de Confidenciales

Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Gustavo Petro

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

German Vargas Lleras

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

.

La Corte Suprema cita a la defensora, al contralor, al registrador y al procurador para hablar de las garantías de las elecciones

Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com

Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá.

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

Candidato al Senado Rumenigge Monsalve

Rumenigge Monsalve, el candidato que propone un Viceministerio de Asuntos Religiosos, suma apoyo de sectores interreligiosos y sociales

Eduar Triana, representante a la Cámara por Bogotá.

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Noticias Destacadas