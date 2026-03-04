Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

En El Debate de SEMANA, la candidata presidencial Vicky Dávila instó a la “unión total” para derrotar en las urnas al aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De hecho, recalcó que la apuesta no es poner en jaque al también candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“¿Por qué son tan ciegos? El tema no es Abelardo. ¿Quién dijo que el objetivo es ganarle a Abelardo? Para mí el objetivo es ganarle a Cepeda, es ganarle a este Gobierno destructivo. Por eso que yo hablo al final de una unión total que nos garantice el cuidado de la democracia, la libertad y el país”, dijo Dávila en El Debate.

Además, se refirió a la precandidata presidencial Claudia López. Dijo que la exalcaldesa de Bogotá terminará uniéndose a Cepeda.

“Lo que pasa es que yo no sé si Abelardo va a pasar o no a segunda vuelta, si será Fajardo… cualquiera que sea, que no sea de ellos. Pero si es Claudia, es que Claudia es de ellos. Claudia está trabajando para al final unirse a Cepeda”, afirmó en El Debate.

“Les pido, por favor”

En El Debate, la candidata Dávila también pidió a los partidos políticos dejar de lado las peleas politiqueras y debates a destiempo.

De hecho, la aspirante presidencial pidió a los abelardistas y seguidores de los demás partidos políticos que voten por ella en la Gran Consulta por Colombia el próximo domingo.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando a Vicky Dávila, candidata presidencial, en El Debate de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Abelardo, partidos, les pido, por favor, que no cometan el error de irse contra la Gran Consulta por Colombia. Aquí va a salir una persona, vamos a luchar por la democracia y la libertad, pero cuando llegue el momento de la unión total, puede ser tú, Abelardo, puede ser alguien de la Gran Consulta… Pero cuando llegue el momento, vamos a tener que tener esa unión total. No sigan generando odio, resentimiento, rabia, rencillas”, dijo Dávila.

Y agregó: “Yo les pido, por favor, que sean responsables; ya no estamos para peleas politiqueras, ya no estamos para debates a destiempo. Estamos para defender juntos la democracia y la libertad. Que los colombianos decidan. Y a los abelardistas les digo, voten por mí en la Gran Consulta, después ahí vamos viendo. Y a los liberales, y a los conservadores, y a todos los partidos, y a las bases, voten por mí, una mujer decente, una mujer intachable, que puede ser la mejor presidenta de Colombia”.

La Gran Consulta por Colombia que se votará el próximo domingo 8 de marzo, además de Dávila, está integrada por los candidatos presidenciales: Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia.