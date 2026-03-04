Vicky Dávila dice, en vivo, cómo ganarle a Iván Cepeda y al petrismo en primera vuelta: “Si no, nos vamos a joder”

Pasan los días y cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones a la Presidencia este 2026. Por eso, los diferentes sectores ya buscan la forma en la que puedan triunfar en los comicios.

Vicky Dávila habló en El Debate de SEMANA y dijo cómo, desde su visión, es que se puede derrotar a Iván Cepeda, quien va punteando en las encuestas y es el candidato del petrismo.

La integrante de la Gran Consulta por Colombia advirtió que si el senador se queda con los comicios, Colombia no tendría un gran futuro, sino que se vendrían cosas muy “duras”.

Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En Colombia, la oposición tiene que llegar a ganar en primera vuelta. Espero que sea yo, pero si es otra persona, que sea la mejor opción”, señaló.

Dávila sostuvo que esto es posible, pero, desde su punto de vista, solo hay una forma de hacerlo: a través de la unión total.

“Hay que llegar a esa unión total de la oposición, porque si no nos vamos a joder y nos jodemos todos. De nada sirve que cada uno esté por su lado, vamos a tener que llegar a esa unión total para recuperar el país y no perder nuestra democracia”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que si Cepeda se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, los colombianos “perderemos” por completo el país. Incluso, sostuvo que muestra de esto es la supuesta corrupción que hay en la forma en como llenan las plazas públicas.

De hecho, aseguró que en un hipotético gobierno del congresista se perseguirían a las personas que piensen diferente y hasta se les encarcelaría. “Las empresas se van a destruir y la seguridad se va a complicar más”, comentó.

La periodista recordó la intención que tiene Cepeda de, en caso de ganar, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal y como también lo ha expresado el presidente Petro. Según la candidata, esto lo hacen con el objetivo de apoderarse de todo el Estado.

“Como Iván Cepeda le tiene que hacer caso a Petro, ya que es el muñeco que él puso ahí para que lea discursos, entonces Cepeda lo que tiene que hacer es montar la constituyente y apoderarse del país”, apuntó.

Incluso, los calificó como “plagas” que no se puede permitir que lleguen y se instalen en la Casa de Nariño. La única forme de impedir esto, de acuerdo con ella, es a través de la unión total para que todos los colombianos salgan a votar.

“Darle democráticamente el golpe más grande a toda esta porquería que nos gobierna y que se quiere quedar. (...) Eso es lo que en verdad quiere Petro, lo que pasa es que a él no le alcanzó el tiempo por su indisciplina”, añadió.