“¿Por qué te gusta Petro?”: la pregunta de Vicky Dávila a Juan Daniel Oviedo

La candidata presidencial, Vicky Dávila, cuestionó a Juan Daniel Oviedo, que también aspira a la Casa de Nariño, por el supuesto gusto que tendría hacia la figura presidencial de Gustavo Petro.

El cuestionamiento lo formuló en medio de un debate que sostuvieron este 3 de marzo los integrantes de la Gran Consulta por Colombia en la emisora Blu Radio.

Dávila dijo: “Yo le voy a hacer una pregunta a Juan Daniel. (Risas). ¿A vos por qué te gusta ese Petro? Te gusta un poquito, te gusta”.

Y agregó: “Nosotros queremos hacer una cosa distinta. Somos oposición. Lo que ha hecho: no dar ejemplo, la corrupción que está disparada —que no se la inventó él, pero que está disparada—, el tema de la seguridad que está vuelto nada, el tema de las oportunidades para la gente, la salud, la gente muriéndose”.

Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana

Frente a este escenario, ella le insistió a Oviedo: “¿Por qué eres, a veces, tan benévolo con Petro, si ha sido un mal presidente, ha sido un pésimo presidente de Colombia, y tenemos que cambiar toda esa forma podrida de gobernar?“.

El candidato presidencial aseguró que lo que se quiere cambiar es que “los prejuicios permitan que Vicky, a quien aprecio muchísimo, diga sin fundamento que me gusta Petro. ¿A ustedes acaso les parece que reconocer que hoy el 48 por ciento del país siente que las cosas van bien, y que está contenta, es ser petrista?“.

Él concluyó: “¿O es que acaso ella (Vicky Dávila) quería hacer campaña con un país destruido y en los rines, simplemente, porque no está de acuerdo con que está gobernando el presidente Gustavo Petro? Que ganó en democracia, muchos lo ponen en duda, pero, en realidad, aquí, lo que se trata es de dejar los populismos, de izquierda o de derecha, y entender que tenemos que asumir nuestra realidad y resolverla con seriedad”.