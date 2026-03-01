El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

El próximo domingo, 8 de marzo, se adelantará en Colombia la primera jornada electoral del 2026, donde los colombianos saldrán a las urnas a elegir al nuevo Congreso de la República y los candidatos de las consultas interpartidistas que participarán en la primera vuelta presidencial.

En ese ramillete de candidato se encuentra David Luna, quien hace parte de la denominada Gran Consulta por Colombia, que también integran Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

David Luna les responde a partidos que solicitaron no participar en las consultas del 8 de marzo: “Le pido a los colombianos que salgan a votar”

El aspirante a llegar a la Casa de Nariño publicó en las últimas horas un video en su cuenta de la red social X, donde envió un claro mensaje a los colombianos: “Colombia necesita equipo, no confrontación permanente”.

En el video, de 30 segundos de duración, aparece el candidato presidencial jugando ‘pico y pala’, una dinámica muy popular entre los colombianos, junto a una representación del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Mientras Luna llama a las figuras de la Gran Consulta, “representando diversidad y construcción colectiva”, se escucha en una representación simbólica a Petro convocar a personajes cuestionados por la opinión pública.

“La respuesta somos todos”, expresa Luna en su video, donde además plantea que los grandes retos del país no se resuelven desde el aislamiento ni desde el ataque constante, sino sumando capacidades, experiencia y carácter.