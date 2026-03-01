Confidenciales

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

En un video publicado en su cuenta de X, el candidato presidencial aseguró que Colombia necesita trabajar en equipo, no una confrontación permanente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 10:48 a. m.
El candidato presidencial David Luna durante el debate de la Gran Consulta en SEMANA.
El candidato presidencial David Luna durante el debate de la Gran Consulta en SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA

El próximo domingo, 8 de marzo, se adelantará en Colombia la primera jornada electoral del 2026, donde los colombianos saldrán a las urnas a elegir al nuevo Congreso de la República y los candidatos de las consultas interpartidistas que participarán en la primera vuelta presidencial.

En ese ramillete de candidato se encuentra David Luna, quien hace parte de la denominada Gran Consulta por Colombia, que también integran Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

David Luna les responde a partidos que solicitaron no participar en las consultas del 8 de marzo: “Le pido a los colombianos que salgan a votar”

El aspirante a llegar a la Casa de Nariño publicó en las últimas horas un video en su cuenta de la red social X, donde envió un claro mensaje a los colombianos: “Colombia necesita equipo, no confrontación permanente”.

En el video, de 30 segundos de duración, aparece el candidato presidencial jugando ‘pico y pala’, una dinámica muy popular entre los colombianos, junto a una representación del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Confidenciales

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Confidenciales

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

Confidenciales

Juan Manuel Londoño pide “responsabilidad” en la transición hacia la prohibición de las corridas de toros

Confidenciales

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

Confidenciales

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

Confidenciales

Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

Confidenciales

Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

Política

David Luna les responde a partidos que solicitaron no participar en las consultas del 8 de marzo: “Le pido a los colombianos que salgan a votar”

Política

David Luna pide a la Fiscalía investigar muerte del niño Kevin: “No estoy haciendo un juicio político. Estoy exigiendo que la justicia actúe”

Confidenciales

“Si contesto eso, me separo esta noche”: la respuesta de David Luna que hizo reír al auditorio del debate de la Gran Consulta

Mientras Luna llama a las figuras de la Gran Consulta, “representando diversidad y construcción colectiva”, se escucha en una representación simbólica a Petro convocar a personajes cuestionados por la opinión pública.

La respuesta somos todos”, expresa Luna en su video, donde además plantea que los grandes retos del país no se resuelven desde el aislamiento ni desde el ataque constante, sino sumando capacidades, experiencia y carácter.

Más de Confidenciales

Juan Carlos Pinzón

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Javier Suárez.

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

Juan Manuel Londoño es cabeza de lista a la Cámara por Caldas del Partido Conservador.

Juan Manuel Londoño pide “responsabilidad” en la transición hacia la prohibición de las corridas de toros

El presidente Gustavo Petro ganó la puja por la dirección de la Universidad del Atlántico y las denuncias de posible burocracia han tomado la agenda del lugar.

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

IVÄN CEPEDA

Las cuentas de la consulta de octubre pasado, en la que ganó Iván Cepeda

No

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá en el caso de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

Noticias Destacadas