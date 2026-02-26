Política

David Luna les responde a partidos que solicitaron no participar en las consultas del 8 de marzo: “Le pido a los colombianos que salgan a votar”

El exsenador dijo que le estarían “haciendo zancadilla a la democracia”.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 11:36 a. m.
David Luna hace parte de la Gran Consulta por Colombia.
David Luna hace parte de la Gran Consulta por Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA

El candidato de la Gran Consulta por Colombia, David Luna, se refirió al llamado que se ha hecho desde distintos sectores a no participar en las consultas del 8 de marzo.

Según dijo, “los ciudadanos no se pueden tratar como borregos” y por eso pidió que las personas acudan a las urnas a este proceso a respaldar al candidato que mejor les parezca. “Participar en una consulta es ejercer su derecho a elegir. Votar por el que les gusta, no por el que les toca”, afirmó Luna.

Para el exsenador, el llamado que están haciendo esas colectividades sería una “equivocación” que socavaría el ejercicio del voto.

“Le pido a los colombianos que salgan a votar por el que ustedes quieran, por el que mejor les parezca, por quien crean que tiene mejor propuesta, y que no se dejen manipular por quienes están haciendo unos cálculos para ver de qué manera disminuye la participación en la Gran Consulta”, señaló Luna.

El exsenador destacó que personas como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, además de él, son dignas de merecer el voto ciudadano. “De eso se trata la democracia”, aseguró.

Para Luna resulta contradictorio que antes los partidos tradicionales defendían las consultas porque participaban en ellas, pero ahora que no están allí le estarían “haciendo zancadilla a la democracia”.

Luna hizo un llamado a esas colectividades. “Pilas con las malas decisiones”, pues aún faltan varios meses para la primera vuelta.

Luna pertenece a la Gran Consulta por Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

El exsenador se refirió a este hecho luego de que el Partido Liberal y el Partido Conservador, cada uno por su lado, anunciaran públicamente que no respaldarán las consultas del 8 de marzo y le pidieran a su militancia no apoyar ese proceso.

En el caso del Pacto Histórico también le solicitaron a sus seguidores que no voten en la consulta del Frente por la Vida, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitiera participar en ese proceso a Iván Cepeda.

SEMANA reveló en las últimas horas la estrategia del Partido Liberal y el Conservador, que estarían definiendo qué candidato respaldar para la primera vuelta presidencial, pues consideran que es más prudente esperar a que se resuelva el trámite del próximo 8 de marzo para que luego definan quién será el candidato que los represente en las elecciones del 31 de mayo.

