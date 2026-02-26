Política

Partido Liberal y Partido Conservador anunciaron que no votarán la consulta del 8 de marzo, SEMANA revela su estrategia para la primera vuelta

Las dos colectividades más tradicionales del país no se moverán en el primer pulso de las presidenciales.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 5:37 a. m.
Efraín Cepeda (Partido Conservador) y César Gaviria (Partido Liberal) dieron lineamientos de no votar en la consulta del 8 de marzo.
Efraín Cepeda (Partido Conservador) y César Gaviria (Partido Liberal) dieron lineamientos de no votar en la consulta del 8 de marzo. Foto: Juan Carlos Sierra / Semana

El Partido Conservador y el Partido Liberal son las colectividades con más tradición en el país. Sin embargo, no jugarán un papel protagonista en las consultas del próximo 8 de marzo. Así lo anunciaron en las últimas horas, pidiéndole a su militancia no participar de ese proceso. ¿Qué hay detrás?

SEMANA conoció por fuentes de ambos partidos que se trataría de una estrategia de cara a la primera vuelta presidencial.

En el caso del Partido Conservador, consideran que ante la falta de definición de un candidato presidencial interno, sería apresurado medirse en esa circunstancia y les podría jugar en contra anunciar determinado respaldo para el próximo 8 de marzo; se esperaba que apoyaran a alguien de la Gran Consulta por Colombia.

Efraín Cepeda
El senador Efraín Cepeda es uno de los precandidatos del Partido Conservador y presidente de esa colectividad. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Los conservadores no han definido quién los representará en las presidenciales. En la baraja se mantienen Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, Juana Carolina Londoño y Rubén Darío Lizarralde.

Uno de los hechos que generó que aún no se definiera el candidato fue la candidatura de Felipe Córdoba, quien hacía parte de ese proceso pero decidió retirarse. Su aspiración había generado un pulso en el Directorio Nacional del partido pues de los 20 integrantes de ese organismo, 10 lo respaldaban.

Se espera que el Partido Conservador pueda definir su candidato para la primera vuelta y determinar si llegaría solo a ese proceso o haría alianzas con otro candidato en medio de la contienda.

El Partido Conservador también pidió a su militancia no votar las consultas presidenciales del 8 de marzo: “coherencia” y “responsabilidad política”

Otra de las razones por las que el Partido Conservador pidió no votar la consulta del 8 de marzo es porque considera que medirse con un candidato en ese proceso le podría generar una doble contabilidad y que quede la sensación de que ya surtió un proceso electoral.

Una vez se definan los ganadores de las consultas del 8 de marzo, se espera que el Directorio Nacional se siente a conversar para saber el camino que tomarán y quién los va a representar.

En el caso del Partido Liberal, también anunciaron que no votarán en las consultas interpartidistas. A diferencia de los conservadores, no cuentan con un candidato claro para participar en la primera vuelta, por lo que por ahora no habría una instrucción clara del expresidente César Gaviria.

Expresidente César Gaviria
El expresidente César Gaviria por ahora sigue esperando qué decisión tomar. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

En ese sentido, también se espera que para la primera vuelta puedan decir a quien apoyarán de la baraja de candidatos, e internamente, no se descarta el nombre de Abelardo de la Espriella.

SEMANA conoció que ambos partidos estarían abonando el terreno para conversar con líderes de otras colectividades cercanas, entre ellas, Cambio Radical, y se habla de la posibilidad de hacer un pronunciamiento conjunto en las próximas semanas para anunciar su respaldo para la primera vuelta.

En el caso del Partido Conservador se esperaría que definan su candidato, mientras que los liberales y Cambio Radical podrían anunciar su apoyo a uno de los aspirantes que ya está en la baraja.

