Cumbre de Cambio Radical: nuevo parte de salud de Germán Vargas Lleras y expectativa por respaldo a candidatura presidencial

En la noche de este miércoles, 18 de marzo, se reunieron en Bogotá los congresistas y dirigentes del partido Cambio Radical para definir la ruta que tomarán para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Aunque el encuentro no terminó en una conclusión clara sobre la postura que se asumirá en las elecciones, sí hubo tranquilidad por el nuevo parte de salud que se dio sobre Germán Vargas Lleras, el líder de la colectividad.

El hermano del exvicepresidente, Enrique Vargas Lleras, notificó a los asistentes que él se encuentra en recuperación y que, prontamente, llegará a su casa para continuar con el proceso.

Sectores políticos expresan su solidaridad por la salud de Germán Vargas Lleras, mientras su familia guarda prudencia: “Duele”

“Estamos muy contentos. Recibimos ya parte médico del doctor Germán Vargas. Ya esta semana tiene que llegar a su casa, de la recuperación que está viviendo. Esto a todo el partido lo llena de mucha alegría”, mencionó el senador Carlos Abraham Jiménez.

Lo mismo dijo Carlos Fernando Motoa, congresista de Cambio Radical: “Nuestro líder, Germán Vargas, se encuentra en recuperación. Eso es un tema que el país y los medios de comunicación han venido preguntando. Estamos muy complacidos con esta noticia”.

Sobre el tema electoral, el partido político se dio un espacio para seguir consultando con sus equipos sobre cuál candidatura presidencial deberían apoyar, aunque las opciones que se tienen contempladas son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Cumbre de Cambio Radical. Foto: Suministrada a Semana.

La decisión, por ahora, no se toma. El senador Jiménez reveló que, durante esta semana, algunos integrantes del partido se reunirán con los agentes programáticos de algunas campañas presidenciales para despejar el panorama.

“No hicimos cuatro años de oposición para acompañar a algún candidato cercano a lo que signifique Gustavo Petro. Lo que estamos buscando es que sea todo el partido acompañando a un único candidato”, agregó el congresista.

Lo cierto que es Cambio Radical tiene varias propuestas sobre la mesa y será Germán Córdoba, director del partido, quien coordine todos los acercamientos con las campañas presidenciales.