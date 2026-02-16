Sectores de Cambio Radical se siguen sumando a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Aunque algunos integrantes de Cambio Radical están a la espera de que Germán Vargas Lleras tome una decisión de cara a las elecciones presidenciales, algunos militantes han dicho que esa aspiración no se dará y que van a respaldar a Abelardo de la Espriella.

Por ejemplo, la aspirante a la Cámara por el Valle del Cauca, Edna Tafur, anunció su respaldo a de la Espriella. Tafur es la fórmula de Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista al Senado de Cambio Radical.

“Abelardo De La Espriella reúne las cualidades necesarias para enfrentar al Petrismo, derrotarlo y conformar unas nuevas mayorías que pongan punto final a la deriva autoritaria del país. Por eso desde mi candidatura a la Cámara del Valle, he decidido apoyarlo en su carrera a la Presidencia: es el único capaz de derrotar a la izquierda”, aseguró Edna Tafur.

La aspirante señaló que su respaldo es personal y que esperará las posturas del partido que se den más adelante. Sin embargo, resaltó que se necesita firmeza en la Casa de Nariño porque la indiferencia no se puede soportar en este momento político.

“Mucho menos cuando las instituciones están en mora de replantear lo que se viene haciendo con el sistema de salud, lo que está pasando en materia de seguridad y lo que está faltando en política social”, aseguró.

Recientemente Motoa sorprendió con la publicación de una valla en la que aparece con el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, pero también con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En la pieza de campaña se lee un mensaje que dice: “Oposición de frente”. Además, se invita a votar por la coalición al Congreso que hizo esa colectividad, a la que le dieron el nombre de Alma. La imagen la compartió el mismo senador Motoa en su cuenta de X acompañada del mensaje:“La oposición no se hace a escondidas, se hace de frente. Por Colombia y por la gente”.