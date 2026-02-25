POLÍTICA

El Partido Conservador también pidió a su militancia no votar las consultas presidenciales del 8 de marzo: “coherencia” y “responsabilidad política”

Esta semana también lo hizo el Partido Liberal.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 3:33 p. m.
El Partido Conservador y una urna de votación. Foto: Pantallazo Partido Conservador/Semana.

El Directorio Nacional del Partido Conservador se sumó a las casas políticas que le pidieron oficialmente a sus militantes en el país no votar la consulta presidencial del 8 de marzo porque no tienen candidato.

Los conservadores lo hicieron público a través de un comunicado de prensa donde recomendaron “no participar en las consultas presidenciales, en razón a que el partido mantiene abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido”.

Por lo tanto, “no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador, desconociendo así a los aspirantes inscritos que buscan representar al partido en dicha contienda”, se lee en el comunicado de prensa.

Esta decisión- según las directivas- “obedece a criterios de coherencia, responsabilidad política e institucional manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante y priorizando la fortaleza de nuestros procesos internos”.

César Gaviria en manifestaciones políticas. Foto: PRENSA PARTIDO LIBERAL

Ante ese escenario, “invitamos a nuestra militancia a continuar impulsando con rigor nuestras listas al Congreso con el fin de evidenciar una vez más que somos la primera fuerza de la centroderecha en Colombia y que nuestros valores de defensa de la seguridad, la propiedad, la familia, la economía de mercado, el respeto a la vida desde la concepción, el estado de derecho y la separación de poderes están más vigentes que nunca. Los seguiremos defendiendo con firmeza desde el Congreso para garantizar un país ordenado, próspero y justo para todos los colombianos”, remató el comunicado.

Este martes, 24 de febrero, el Partido Liberal también fijó su postura sobre las consultas del 8 de marzo. Y le solicitó a sus militantes abstenerse de participar.

“La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos”, dice el comunicado.

Esa decisión, según el trapo rojo, se toma por coherencia con el proceso electoral, aunque se señala que se respetará la autonomía de cada militante.

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje El País

“Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”, afirmaron.

El Partido de la U no ha fijado su posición porque tampoco tiene candidato presidencial. Igual ocurre con Cambio Radical.

Por su parte el Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos que respalda al presidente Gustavo Petro, le ha pedido a través de varios comunicados a las bases no participar en la consulta del Frente por la Vida que lideran los precandidatos Roy Barreras y Daniel Quintero. Y, al contrario, votar exclusivamente por las listas al Senado y la Cámara de la izquierda.

Las consultas presidenciales se realizarán el próximo 8 de marzo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Con esta posición, le cierran la puerta al petrismo para que acuda a las urnas y vote por Roy Barreras y cierran filas alrededor de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico que llegará a la primera vuelta presidencial.

