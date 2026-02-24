Confidenciales

Partido Liberal fija su postura de cara a las consultas presidenciales del 8 de marzo

La dirección nacional de la colectividad hizo un anuncio para que sea acatado por toda la militancia.

Redacción Confidenciales
24 de febrero de 2026, 7:46 p. m.
César Gaviria en manifestaciones políticas
César Gaviria en manifestaciones políticas

El 8 de marzo los colombianos saldrán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y tendrán la posibilidad de votar en una de las tres consultas presidenciales.

En medio de este escenario político, el expresidente César Gaviria fijó su postura y envió un mensaje claro a la militancia.

“La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos”, dice el comunicado.

Manifestaciones políticas del Partido Liberal.
Manifestaciones políticas del Partido Liberal.

En el documento se asegura que esa decisión se toma por coherencia con el proceso electoral, aunque se señala que se respetará la autonomía de cada militante.

Carolina Restrepo: “Tener empresa en Colombia se convirtió en una acción de riesgo”

Vicky Dávila volvió al colegio en el que estudió en Buga, fue recibida por su profesor y los niños de la institución

Ronald Tenorio, líder del Pacífico colombiano, destacó la importancia de la consulta presidencial

Sociedad Colombiana de Ingenieros celebró el Foro Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas: “Somos el 20 % en un sector masculinizado”

Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda por su aparición en los mencionados computadores de Raúl Reyes

Presidente Petro confirma fecha para firmar decreto con paquete de medidas por emergencia económica. Esto dijo de los bancos

Borran mural de Iván Cepeda que había sido pintado en espacio público de Bogotá

Sigue la tensión en el Partido Liberal: Gustavo García señaló a la dirección nacional de entregar la colectividad al sector más “retardatario” del uribismo

César Gaviria sobre el M-19 y Pablo Escobar

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

“Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”.

