Partido Liberal fija su postura de cara a las consultas presidenciales del 8 de marzo

El 8 de marzo los colombianos saldrán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y tendrán la posibilidad de votar en una de las tres consultas presidenciales.

En medio de este escenario político, el expresidente César Gaviria fijó su postura y envió un mensaje claro a la militancia.

“La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos”, dice el comunicado.

Manifestaciones políticas del Partido Liberal. Foto: Prensa Partido Liberal

En el documento se asegura que esa decisión se toma por coherencia con el proceso electoral, aunque se señala que se respetará la autonomía de cada militante.

“Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”.