Así fue el encuentro entre el cantante Miguel Bosé y el expresidente César Gaviria

El cantante español Miguel Bosé compartió un almuerzo privado en Bogotá con el expresidente de Colombia César Gaviria, en un encuentro marcado por la cercanía y la celebración de su regreso a la capital del país.

La reunión se llevó a cabo en la casa del exmandatario, donde Bosé y un grupo de amigos pasaron la tarde conversando, recordando anécdotas y disfrutando de un ambiente distendido.

El encuentro también sirvió para celebrar la visita del artista español a la ciudad ante su concierto en la capital colombiana.

La relación entre Gaviria y Bosé se remonta a más de 30 años, una amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo y que volvió a evidenciarse durante esta jornada de encuentro en Bogotá.