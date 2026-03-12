Confidenciales

Así fue el encuentro entre el cantante Miguel Bosé y el expresidente César Gaviria

El cantante español fue recibido por el expresidente colombiano en su casa, donde junto a varios amigos celebraron su visita a la capital.

Redacción Confidenciales
12 de marzo de 2026, 10:54 p. m.
Miguel Bosé compartió un almuerzo con César Gaviria durante su regreso a Bogotá.
El cantante español Miguel Bosé compartió un almuerzo privado en Bogotá con el expresidente de Colombia César Gaviria, en un encuentro marcado por la cercanía y la celebración de su regreso a la capital del país.

La reunión se llevó a cabo en la casa del exmandatario, donde Bosé y un grupo de amigos pasaron la tarde conversando, recordando anécdotas y disfrutando de un ambiente distendido.

El encuentro también sirvió para celebrar la visita del artista español a la ciudad ante su concierto en la capital colombiana.

La relación entre Gaviria y Bosé se remonta a más de 30 años, una amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo y que volvió a evidenciarse durante esta jornada de encuentro en Bogotá.

