Vicky Dávila dijo en vivo lo que pasaría si Iván Cepeda llega a la Presidencia: “Es un muñeco que lee”

En El Debate de SEMANA, la candidata presidencial Vicky Dávila dijo que sí hay posibilidades de que la derecha gane en primera vuelta las elecciones y advirtió lo que pasaría si llega a la Casa de Nariño el aspirante Iván Cepeda.

“A usted lo van a meter a la cárcel por la forma como piensa, lo van a perseguir, sus hijos se van a tener que ir, se van a tener que separar, va a perder el empleo. Las empresas se van a destruir, la seguridad se va a complicar más porque a Iván Cepeda, como a Petro, les encanta un hampón, les fascina darles beneficios a los hampones. Y se van a seguir muriendo los colombianos cada vez más sin medicamentos, porque ellos tienen una cosa ideologizada en la cabeza de la destrucción del sistema de salud y ellos se han salido con la suya”, aseveró Dávila.

De tal modo, insistió en El Debate que, de ganar Cepeda las elecciones presidenciales, “vamos a perder el país”.

La candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia, que se votará el próximo domingo 8 de marzo, también llamó a Cepeda “muñeco que lee”. Lo anterior, teniendo en cuenta que este acostumbra a leer sus discursos políticos en los diferentes escenarios.

Vicky Dávila dice, en vivo, cómo ganarle a Iván Cepeda y al petrismo en primera vuelta: “Si no, nos vamos a joder”

A propósito, Dávila aseguró que los espacios a los que llega Cepeda se llenan con personas que son obligadas a ir, luego de trasladarlas en buses contratados.

“Plazas públicas llenas. ¿Cómo las llenan? Con contratistas obligados. Me da pena, pero es así. Eso se llama corrupción… con gente, con buses, con tamales, con promesas. Así llenan las plazas y eso es corrupción. Entonces yo sí les digo, les está gustando mucho Iván Cepeda, pero piensen un segundo, cierren los ojos… ¿Qué es no tener libertad? Es no poder opinar como usted opina, es no poder insultar como usted lo hace con su opinión”, agregó Dávila.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Vicky Dávila, candidata presidencial, en El Debate de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otra parte, sobre lo que ha mencionado Cepeda respecto a que, en caso de ganar las elecciones, no estaría de más llevar a cabo una constituyente en el país, Dávila mencionó que eso demuestra que él “se quiere apoderar de todo”.

“Da asco, no nos intenten meter los dedos a la boca”: Vicky Dávila habla de la polémica con el escolta de Jaime Luis Lacouture

“Es que estos socialistas, comunistas, son así. Petro, yo recuerdo, en este mismo lugar, en SEMANA, en un debate prometió que no iba a hacer constituyente. Lo prometió y, sin embargo, vea dónde vamos; como Iván Cepeda es el muñeco de Petro que puso ahí para que lea discursos que van en un libreto... Entonces Cepeda lo que tiene que hacer es montar la constituyente, que es apoderarse del país, acabar con la independencia judicial, montarse en todas las instituciones, dominarlo todo, estatizarlo todo, acabar con la industria petrolera, la minería, apoderarse de la energía, las pensiones, de la salud”, señaló Dávila.